Shewe Wana Suite Resort
Chiang Mai
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools (für Suitenbereich getrennt) im üppig grünen Garten.
Lage
10-15 Gehminuten zum Bahnhof, zu den Flussrestaurants und zum Night Bazar. Die Altstadt erreicht man in wenigen Fahrminuten.
Angebot
Ein Restaurant verwöhnt Sie mit thailändischen und vegetarischen Gerichten.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 31 Zimmer und Suiten, wobei sich die 14 Suiten in einem separaten Gebäude mit Pool und Garten befinden. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.
1-Bedroom Suite with Jet Tub (2): 112 m² gross und mit viel Teakholz möbliert, separatem Wohnzimmer mit Kitchenette und kleinem Essbereich, Balkon und Tagesbett. Badzimmer mit Dusche und Badewanne mit Jacuzzi.
Family Suite Room (3): gleiche Einrichtung und Grösse, jedoch ist das Schlafzimmer mit einem zusätzlichen Einzelbett ausgestattet.
Deluxe Family Suite Room (3): gleiche Einrichtung und Grösse, jedoch verfügt das Schlafzimmer über 2 Queen Size-Betten.
2-Bedroom Suite with Jet Tub (6): 126 m² grosse Suiten mit 2 separaten Schlafzimmer, 2 Badezimmer wovon eines über eine Badewanne mit Jacuzzi verfügt. Geräumiger Wohn-/Essbereich sowie Balkon und Tagesbett.
1-Bedroom Suite with Jet Tub (2): 112 m² gross und mit viel Teakholz möbliert, separatem Wohnzimmer mit Kitchenette und kleinem Essbereich, Balkon und Tagesbett. Badzimmer mit Dusche und Badewanne mit Jacuzzi.
Family Suite Room (3): gleiche Einrichtung und Grösse, jedoch ist das Schlafzimmer mit einem zusätzlichen Einzelbett ausgestattet.
Deluxe Family Suite Room (3): gleiche Einrichtung und Grösse, jedoch verfügt das Schlafzimmer über 2 Queen Size-Betten.
2-Bedroom Suite with Jet Tub (6): 126 m² grosse Suiten mit 2 separaten Schlafzimmer, 2 Badezimmer wovon eines über eine Badewanne mit Jacuzzi verfügt. Geräumiger Wohn-/Essbereich sowie Balkon und Tagesbett.
Preis auf Anfrage
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