Das Hotel verfügt über 31 Zimmer und Suiten, wobei sich die 14 Suiten in einem separaten Gebäude mit Pool und Garten befinden. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, gratis Internet­zugang, Fern­seher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.

1-Bedroom Suite with Jet Tub (2): 112 m² gross und mit viel Teakholz möbliert, separatem Wohnzimmer mit Kitchenette und kleinem Essbereich, Balkon und Tagesbett. Badzimmer mit Dusche und Badewanne mit Jacuzzi.

Family Suite Room (3): gleiche Einrichtung und Grösse, jedoch ist das Schlafzimmer mit einem zusätzlichen Einzelbett ausgestattet.

Deluxe Family Suite Room (3): gleiche Einrichtung und Grösse, jedoch verfügt das Schlafzimmer über 2 Queen Size-Betten.

2-Bedroom Suite with Jet Tub (6): 126 m² grosse Suiten mit 2 separaten Schlafzimmer, 2 Badezimmer wovon eines über eine Badewanne mit Jacuzzi verfügt. Geräumiger Wohn-/Essbereich sowie Balkon und Tagesbett.