Thailand Reisen mit Charme

Reise mit bleibenden Eindrücken

Es ist kein Wunder, dass Thailand die beliebteste Reisedestination im asiatischen Raum darstellt. Der einmalige Charme des Landes lockt Erholungssuchende, Backpacker und Abenteuerlustige aus der ganzen Welt an. Direktflüge ab Zürich bringen sie direkt in die pulsierende Metropole Bangkoks oder ins Ferienparadies Phuket. Vor allem die thailändische Hauptstadt bietet sich als idealen Ausgangspunkt für jede Thailandreise an. In kaum einer anderen Metropole treffen moderne Wolkenkratzer mit exklusiven Roof-Top-Bars und Luxushotels auf Jahrhunderte alte Tempel und Pagoden wie in Bangkok. Der Inlandsflughafen Don Mueang verbindet die Millionenstadt mit regionalen Destinationen wie Krabi, Koh Samui und Chiang Rai mehrmals täglich. Rundreisen bieten die Möglichkeit, Thailand in seiner vollen Fülle zu erkunden Thailand in seiner vollen Fülle zu erkunden. Entdecken Sie auf Ko Kood, Koh Lipe, Ko Mak und Ko Muk unberührte Insellandschaften, feiern Sie im berüchtigten Nachtleben von Pattaya oder lassen sie an den endlosen Sandstränden von Hua Hin und Khao Lak die Seele baumeln. Auf geführten Thailand Rundreisen lassen Sie die örtlichen Guides in die lokale Kultur eintauchen und vermittelt Ihnen spannende Einblicke in die Perle Südostasiens.

Honeymoon im tropischen Paradies

Thailands Süden bietet die perfekte Kulisse für paradiesische Flitterwochen. Hoffnungslose Romantiker lassen sich hier zu einem erschwinglichen Preis exquisit verwöhnen. Übernachten Sie in abgelegenen Dschungel-Lodges, prachtvollen Beach Resorts oder gemütlichen B&B's auf den Inseln im Golf von Thailand. Gerne unterstützen unsere Experten Sie beim Finden der perfekten Thailand Hochzeitsreisen.