Borneo Reiseguide: Orang-Utans, Kinabalu und uralter Regenwald

Borneo ist die drittgrösste Insel der Welt – und der malaysische Teil mit den Bundesstaaten Sabah und Sarawak gehört zu den artenreichsten Regionen der Erde. Der Regenwald Borneos zählt zu den ältesten der Welt und beherbergt Tiere, die es nur hier gibt: Orang-Utans, Nasenaffen und die kleinen Borneo-Zwergelefanten. Wer Natur liebt, findet auf einer Borneo Rundreise eine Dichte an Erlebnissen, die in Südostasien ihresgleichen sucht.

Die klassische Route führt durch Sabah im Norden der Insel: In Sepilok bei Sandakan beobachten Sie Orang-Utans im Rehabilitationszentrum, bevor es weiter an den Kinabatangan geht – auf Bootssafaris entlang des Flusses zeigen sich Nasenaffen, Hornvögel und mit etwas Glück wilde Elefanten. Im Danum Valley übernachten Sie mitten im ursprünglichen Regenwald. Wahrzeichen Sabahs ist der Mount Kinabalu: Mit 4095 Metern ist er der höchste Berg Malaysias, der ihn umgebende Kinabalu Park wurde als erstes UNESCO-Weltnaturerbe des Landes ausgezeichnet.

In Sarawak locken die gewaltigen Höhlen des Mulu-Nationalparks – ebenfalls UNESCO-Weltnaturerbe – und der Bako-Nationalpark nahe Kuching. Taucher zieht es zur Insel Sipadan vor der Ostküste, die zu den bekanntesten Tauchrevieren der Welt zählt.

Die beste Reisezeit für Borneo liegt zwischen März und Oktober: Dann ist es in den meisten Regionen vergleichsweise trocken, und die Chancen auf Tierbeobachtungen stehen gut. Von November bis Februar bringt der Nordost-Monsun mehr Regen. Ganzjährig bleibt es tropisch warm bei rund 30 Grad – kurze Schauer sind im Regenwald allerdings in jedem Monat möglich, ein leichter Regenschutz gehört darum immer ins Gepäck.

Für die Höhepunkte Sabahs empfehlen wir zehn bis vierzehn Tage. Die Anreise erfolgt in der Regel über Kuala Lumpur oder Singapur nach Kota Kinabalu oder Kuching. Sehr schön lässt sich Borneo mit Badeferien oder einer Rundreise auf der malaysischen Halbinsel verbinden – Inspiration finden Sie auf unserer Seite Malaysia Reisen, praktische Hinweise zu Einreise, Impfungen und Währung in den Malaysia Reiseinformationen. Unsere Asien-Spezialisten stellen Ihnen Ihre persönliche Route zusammen. Einen Überblick über die gesamte Destination – Regionen, Reisezeit und Kombinationsmöglichkeiten – gibt Ihnen unsere Seite Borneo Reisen.