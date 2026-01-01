Borneo Rundreisen
Unvergessliches Naturerlebnis
Borneo Wildlife / Borneo Rainforest Lodge
ab CHF 3170.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Sepilok Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Bootsfahrt auf dem Kinabatangan Fluss, Erspähen von...
6 Tage / 5 Nächte
Borneo Wildlife / Tabin Wildlife Reserve
ab CHF 2260.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Tiersichtungen auf Nachtpirsch, Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Sonnenbären beobachten, Bootsfahrt auf...
6 Tage / 5 Nächte
Höhepunkte Borneos
ab CHF 1870.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
9 Tage / 8 Nächte
Höhepunkte Borneos mit Option "Brunei"
ab CHF 3410.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
11 Tage / 10 Nächte
Der Urwald erwartet Sie bereits
In Sepilok bekommen Sie im Orang-Utan-Rehabilitationszentrum einen Eindruck von den interessanten Tieren. Den lebendigen Regenwald spüren Sie hautnah in Danum Valley. Bei einer Malaysia Rundreise werden Sie zahlreichen wilden Tieren begegnen und diese Ferien garantiert lange in Erinnerung behalten. Überzeugen Sie sich von der Schönheit dieser Feriendestination selbst! Sehr gerne stehen Ihnen unsere Spezialisten für Malaysia für weitere Fragen zur Verfügung.
Borneo Reiseguide: Orang-Utans, Kinabalu und uralter Regenwald
Borneo ist die drittgrösste Insel der Welt – und der malaysische Teil mit den Bundesstaaten Sabah und Sarawak gehört zu den artenreichsten Regionen der Erde. Der Regenwald Borneos zählt zu den ältesten der Welt und beherbergt Tiere, die es nur hier gibt: Orang-Utans, Nasenaffen und die kleinen Borneo-Zwergelefanten. Wer Natur liebt, findet auf einer Borneo Rundreise eine Dichte an Erlebnissen, die in Südostasien ihresgleichen sucht.
Die klassische Route führt durch Sabah im Norden der Insel: In Sepilok bei Sandakan beobachten Sie Orang-Utans im Rehabilitationszentrum, bevor es weiter an den Kinabatangan geht – auf Bootssafaris entlang des Flusses zeigen sich Nasenaffen, Hornvögel und mit etwas Glück wilde Elefanten. Im Danum Valley übernachten Sie mitten im ursprünglichen Regenwald. Wahrzeichen Sabahs ist der Mount Kinabalu: Mit 4095 Metern ist er der höchste Berg Malaysias, der ihn umgebende Kinabalu Park wurde als erstes UNESCO-Weltnaturerbe des Landes ausgezeichnet.
In Sarawak locken die gewaltigen Höhlen des Mulu-Nationalparks – ebenfalls UNESCO-Weltnaturerbe – und der Bako-Nationalpark nahe Kuching. Taucher zieht es zur Insel Sipadan vor der Ostküste, die zu den bekanntesten Tauchrevieren der Welt zählt.
Die beste Reisezeit für Borneo liegt zwischen März und Oktober: Dann ist es in den meisten Regionen vergleichsweise trocken, und die Chancen auf Tierbeobachtungen stehen gut. Von November bis Februar bringt der Nordost-Monsun mehr Regen. Ganzjährig bleibt es tropisch warm bei rund 30 Grad – kurze Schauer sind im Regenwald allerdings in jedem Monat möglich, ein leichter Regenschutz gehört darum immer ins Gepäck.
Für die Höhepunkte Sabahs empfehlen wir zehn bis vierzehn Tage. Die Anreise erfolgt in der Regel über Kuala Lumpur oder Singapur nach Kota Kinabalu oder Kuching. Sehr schön lässt sich Borneo mit Badeferien oder einer Rundreise auf der malaysischen Halbinsel verbinden – Inspiration finden Sie auf unserer Seite Malaysia Reisen, praktische Hinweise zu Einreise, Impfungen und Währung in den Malaysia Reiseinformationen. Unsere Asien-Spezialisten stellen Ihnen Ihre persönliche Route zusammen. Einen Überblick über die gesamte Destination – Regionen, Reisezeit und Kombinationsmöglichkeiten – gibt Ihnen unsere Seite Borneo Reisen.
Sabah und Sarawak: Borneos malaysische Seite
Der malaysische Teil Borneos gliedert sich in zwei Bundesstaaten mit sehr unterschiedlichem Charakter.
Sabah: Kinabalu, Orang-Utans und Flusssafari
Im Norden erhebt sich der Mount Kinabalu auf 4095 Meter, der höchste Berg zwischen Himalaya und Neuguinea; die Besteigung dauert zwei Tage und ist ohne alpine Technik machbar. Bei Sepilok werden verwaiste Orang-Utans auf die Auswilderung vorbereitet. Am Kinabatangan-Fluss beobachten Sie von Booten aus Nasenaffen, Zwergelefanten und Nashornvögel – die zuverlässigste Tierbeobachtung Südostasiens.
Sarawak: Höhlen und Langhäuser
Im Süden liegt der Gunung-Mulu-Nationalpark mit einem der grössten Höhlensysteme der Erde; aus der Deer Cave strömen abends Millionen Fledermäuse. Kuching an der Küste ist eine der entspanntesten Städte Malaysias, von hier aus lassen sich Langhäuser der Iban besuchen.
Tauchen vor Sipadan
Vor der Ostküste Sabahs fällt die Insel Sipadan senkrecht 600 Meter ab. Schildkröten, Barrakuda-Tornados und Riffhaie machen sie zu einem der bekanntesten Tauchplätze weltweit – die Zahl der Tagespermits ist streng begrenzt und muss früh gesichert werden.
Beste Reisezeit und Anreise nach Borneo
Borneo liegt am Äquator – die Unterschiede zwischen den Monaten sind kleiner, als viele erwarten, aber nicht bedeutungslos.
Klima im Jahresverlauf
Von März bis Oktober fällt weniger Regen; das ist die verlässlichste Zeit für Besteigungen und Tauchgänge. Zwischen November und Februar bringt der Nordostmonsun kräftigere Schauer, die Landschaft ist dann besonders grün. Temperaturen liegen ganzjährig bei 28 bis 33 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Anreise und Kombinationen
Kota Kinabalu und Kuching werden über Kuala Lumpur oder Singapur angeflogen; ab der Schweiz dauert die Reise mit einem Umstieg rund 16 bis 18 Stunden. Naheliegend ist die Verbindung mit dem malaysischen Festland oder einem Badeaufenthalt auf Langkawi.
Häufige Fragen zu Borneo Rundreisen
Als beste Reisezeit für Borneo gelten die Monate März bis Oktober – dann ist es in den meisten Regionen vergleichsweise trocken. Von November bis Februar bringt der Nordost-Monsun vor allem an den Küsten mehr Regen. Tropisch warm bei rund 30 Grad ist es das ganze Jahr, und kurze Schauer sind im Regenwald jederzeit möglich.
Die bekannteste Adresse ist das Orang-Utan-Rehabilitationszentrum von Sepilok bei Sandakan, wo verwaiste Tiere auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden. Frei lebenden Orang-Utans begegnen Sie mit etwas Glück auf Bootssafaris am Kinabatangan-Fluss oder im Regenwald des Danum Valley.
Für die Höhepunkte Sabahs – Sepilok, Kinabatangan und Danum Valley – empfehlen wir zehn bis vierzehn Tage. Wer auch Sarawak mit dem Mulu-Nationalpark besuchen oder Badeferien anhängen möchte, plant besser etwas mehr Zeit ein. Sehr gut kombinieren lässt sich Borneo mit der malaysischen Halbinsel – mehr dazu unter Malaysia Reisen.
Die Tour auf 4095 Meter dauert zwei Tage mit Übernachtung auf halber Höhe und erfordert keine alpine Technik, aber gute Kondition. Die Permits sind streng limitiert und sollten früh gebucht werden.
Die Insel fällt senkrecht rund 600 Meter ab. Schildkröten, Barrakuda-Schwärme und Riffhaie sind fast garantiert. Die Zahl der Tagespermits ist streng begrenzt und muss weit im Voraus gesichert werden.
Sabah im Norden bietet Mount Kinabalu, Orang-Utans bei Sepilok, die Flusssafari am Kinabatangan und das Tauchen vor Sipadan. Sarawak im Süden lockt mit den Mulu-Höhlen, Langhäusern der Iban und der entspannten Stadt Kuching.
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