Höhepunkte Borneos mit Option "Brunei" ab Kuching
Höhepunkte Borneos mit Option "Brunei" ab Kuching
ab CHF 3410.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights:
- Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum
- Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm
- Satang Nationalpark & Irrawaddy-Delfine
- Wanderung durch den Bako Nationalpark
- Geheimnisvolle Höhlen von Mulu
- Imposanter Ausflug zum Fuss des Mt. Kinabalu
- Friedliches Sultanat Brunei
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kuching
Nach Ankunft in Kuching Transfer vom Flughafen zu Ihrem Erstklasshotel. Je nach Ankunft haben Sie Zeit die hübsche Stadt auf eigene Faust zu erkunden.
2. Tag Satang Nationalpark/Wetland National Park - Malay Kampung (F, M)
Programm von April bis September
Über die geschwungene Darul-Hana-Brücke gelangen Sie in ein traditionelles malaiisches Kampung, wo Sie an den bekannten Hawker-Ständen lokale Spezialitäten zum Abendessen geniessen. Anschliessend fahren Sie mit einem Sampan über den Fluss zurück ins Zentrum und kehren zu Fuss zu Ihrem Hotel zurück.
Anschliessend fahren Sie mit einem Sampan über den Fluss zurück ins Zentrum und kehren zu Fuss zu Ihrem Hotel zurück.
Bei Ebbe stehen die Chancen gut auf Krokodile zu stossen. Nach diesem aufregenden Ausflug kehren Sie gegen Mittag nach Kuching zurück. Das Mittagessen erfolgt individuell und ist nicht inbegriffen.
Programm von April bis September
Heute unternehmen Sie einen Ausflug in den Satang Nationalpark, wo Sie mit etwas Glück die scheuen Irrawaddy-Delfine sichten können. Auf der Satang Turtle Island kommen nachts die Schildkröten um ihre Eier zu legen. Umgeben von einem weissen Sandstrand bietet sich Ihnen die Möglichkeit zu Schnorcheln und die Unterwasserwelt Borneos zu erkunden. Am Nachmittag Rückfahrt nach Kuching.
Am Abend unternehmen Sie mit Ihrer Reiseleitung einen Spaziergang entlang der Uferpromenade, während die Stadt langsam zur Ruhe kommt.
Über die geschwungene Darul-Hana-Brücke gelangen Sie in ein traditionelles malaiisches Kampung, wo Sie an den bekannten Hawker-Ständen lokale Spezialitäten zum Abendessen geniessen. Anschliessend fahren Sie mit einem Sampan über den Fluss zurück ins Zentrum und kehren zu Fuss zu Ihrem Hotel zurück.
Am Abend unternehmen Sie mit Ihrer Reiseleitung einen Spaziergang entlang der Uferpromenade, während die Stadt langsam zur Ruhe kommt. Über die geschwungene Darul-Hana-Brücke gelangen Sie in ein traditionelles malaiisches Kampung, wo Sie an den bekannten Hawker-Ständen lokale Spezialitäten zum Abendessen geniessen.
Anschliessend fahren Sie mit einem Sampan über den Fluss zurück ins Zentrum und kehren zu Fuss zu Ihrem Hotel zurück.
Programm ganzjährig bzw. Oktober bis März (ohne Mittagessen)
Heute unternehmen Sie eine Bootsfahrt zur Mündung des Santubong-Flusses und weiter zu einem lokalen Dorf, das Sie zu Fuss besuchen. In den nahegelegenen Mangroven, erfahren Sie spannendes über das komplexe Ökosystem. Mit etwas Glück treffen Sie auf die scheuen Irrawaddy-Delfine, welche besonders bei schönem Wetter und ruhiger See zu sehen sind.
Bei Ebbe stehen die Chancen gut auf Krokodile zu stossen. Nach diesem aufregenden Ausflug kehren Sie gegen Mittag nach Kuching zurück. Das Mittagessen erfolgt individuell und ist nicht inbegriffen.
Am Abend unternehmen Sie mit Ihrer Reiseleitung einen Spaziergang entlang der Uferpromenade, während die Stadt langsam zur Ruhe kommt. Über die geschwungene Darul-Hana-Brücke gelangen Sie in ein traditionelles malaiisches Kampung, wo Sie an den bekannten Hawker-Ständen lokale Spezialitäten zum Abendessen geniessen. Anschliessend fahren Sie mit einem Sampan über den Fluss zurück ins Zentrum und kehren zu Fuss zu Ihrem Hotel zurück.
3. Tag Kuching – Semenggok – Kuching (F, M)
Am Morgen werden Sie das Semenggok Orang Utan Rehabilitationszentrum besuchen, wo ehemals gefangene oder verletzte «Waldmenschen» auf das Leben in freier Wildbahn vorbereitet werden. Auf einem Gelände von 700 Hektaren können sich die Tiere frei im Wald bewegen. Bewundern Sie diese mächtigen Tiere, wie sie sich mit bewundernswerter Gemächlichkeit von Baum zum Baum hangeln. Von der Fütterungsplattform werden Sie die Primaten aus nächster Nähe beobachten (Chance der Sichtung sehr gross, jedoch nie garantiert).
Auf dem Weg zum Bidayuh Langhaus besuchen Sie einen Markt bevor Sie im Dorf Bidayuh herzlich empfangen werden und die lokalen Bewohner und ihre Traditionen kennenlernen. Gemeinsam mit einer Gastfamilie bereiten Sie ein lokales Gericht zu. Nach dem Mittagessen spazieren Sie durch die umliegenden Nachbarsdörfer und erfahren mehr über den Anbau von pflanzlichen Arzneimitteln.
4. Tag Bako Nationalpark (F, M)
Auf dem heutigen Tagesausflug besuchen Sie Sarawaks ersten Nationalpark, der bereits 1957 gegründet wurde. Sie gelangen per Fahrzeug und Schnellboot in den Nationalpark. Auf einer ausgedehnten Wanderung haben Sie die Chance Nasenaffen, Makaken, Languren, Warane und viele Vogelarten zu sehen. Entlang der Wege finden sich verschiedene exotische Pflanzen, darunter auch die berühmten fleischfressenden Pflanzen und wilde Orchideen. Nach einem einfachen Mittagessen können Sie eine weitere Rundwanderung machen oder auf eigene Faust nach wilden Tieren Ausschau halten.
5. Tag Kuching – Mulu (F, M, A)
Im Laufe des Vormittags Transfer zum Flughafen und Flug nach Mulu. Dort werden Sie zu Ihrem luxuriösen Resort inmitten des Dschungels gebracht, welches direkt an den Mulu-Nationalpark mit seinen weltberühmten Mulu-Höhlen grenzt. Nach dem Check-in gehen Sie zu Fuss auf einem 3 km langen Plankenweg zur «Lang’s Cave» und weiter zur beeindruckenden «Deer Cave». Beim Eindunkeln werden Sie von einem Beobachtungspunkt aus Millionen von Fledermäusen beim Verlassen der Höhle beobachten - ein beeindruckendes Erlebnis.
6. Tag Mulu Nationalpark (F, M, A)
Mit dem Langboot fahren Sie flussaufwärts zur «Wind Cave». Diese spektakuläre Höhle ist berühmt für ihre grossen, schlanken Stalaktiten und Stalagmiten. Die «Clearwater Cave» verfügt über das längste unterirdische Wassersystem (106 km) Südostasiens. Diese geheimnisvollen Höhlen mitten im Dschungel sind ein Leckerbissen für Höhlenforscher – und alle die es werden wollen.
7. Tag Mulu Nationalpark - Miri - Bandar Seri Begawan (F)
Gegen Mittag Transfer und kurzer Flug nach Miri. Es folgt eine cirka 2 ½-stündige Autofahrt ins Sultanat Brunei und ihre Hauptstadt Bandar Seri Begawan. Die Hauptstadt wirkt mit ihren Palästen, goldenen Kuppeln und Moscheen wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Sie haben Zeit für erste Erkundungen auf eigene Faust.
8. Tag Bandar Seri Begawan (F, M)
Auf der heutigen Stadtrundfahrt besuchen Sie den Markt, das Brunei Museum und die beeindruckende Jame’Asr Hassanil Bolkiah-Moschee (keine Besichtigung am Donnerstag und Freitag). Für einen Fotostopp halten wir beim Palast Istana Nurul Iman, dem Wohnsitz seiner Majestät, dem Sultan. Nachmittags besichtigen Sie die Royal Regalia Ausstellung. Anschliessend lernen Sie das lokale Leben kennen. Bei einer Bootsfahrt mit offenem Holzboot dem Brunei Fluss entlang besuchen Sie das grösste Wasserdorf der Welt, wo Sie den Alltag der Bewohner, des auf Stelzen gebauten Dorfes inmitten des Brunei-Flusses mitverfolgen können.
9. Tag Bandar Seri Begawan - Temburong - Kota Kinabalu (F, M, A)
Erleben Sie eine malerische Fahrt über die Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Brücke, auch bekannt als Temburong Brücke. Sie ist eine der längsten Brücken Südostasiens und verbindet Bandar Seri Begawan mit Temburong, das als Enklave von malaiischem Territorium umgeben ist. Nach der Ankunft in Temburong erkunden Sie die Gegend bevor Sie ein Langboot zu einem Wasserfall bringt, wo Sie ein natürliches Fisch Spa geniessen können (wetterabhängig). Nach dem Mittagessen Transfer zum Flughafen von Bandar Seri Begawan und Flug nach Kota Kinabalu. In einem lokalen Restaurant geniessen Sie landestypische Speisen bevor Sie zu Ihrem Hotel gebracht werden.
10. Tag Kinabalu-Nationalpark (F, M)
Stolze 4'101 Meter hoch ist der sagenumwobene Mount Kinabalu. An seinen Hängen können verschiedene Vegetationszonen bestaunt werden. Nach zwei Stunden Fahrt durch die malerische Landschaft erreichen Sie den auf 1'540 m ü. M. gelegene Eingang des Nationalparks. Im botanischen Garten sehen Sie Orchideen, Rhododendronbüsche und weitere Farn- und Kannenpflanzenarten. Während einer Wanderung im Regenwald erfahren Sie mehr über die Vegetationsarten dieser Gegend. Nach dem Mittagessen im Park kehren Sie in die Stadt zurück.
11. Tag Kota Kinabalu (F)
Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihre Rundreise.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklasshotels
- Privattour, Transfers mit Englisch sprechendem Fahrer/Reiseleitung, Ausflüge mit Englisch sprechender Reiseleitung
- Sämtliche Bootstransfers und Bootsfahrten in Kuching und im Mulu Nationalpark werden mit anderen Teilnehmern durchgeführt
- Transfers im Mulu Nationalpark mit anderen Teilnehmern
- Reiseverlauf wie beschrieben ab Kuching Flughafen bis Kota Kinabalu Flughafen
- Inlandflüge Kuching - Mulu - Miri / Bandar Seri Begawan - Kota Kinabalu in Economy Klasse
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Conservation Fee Mulu National Park MYR 20 (CHF 4) pro Besucher
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 3410.– / pro Person