Halbinsel Malaysia Rundreise vom Spezialisten
Ferien im facettenreichen Malaysia
Authentisches Malaysia
ab CHF 1340.– / pro Person
ab Kuala Lumpur bis Pangkor Laut oder Penang
Highlights: Taman Negara Nationalpark, Vielfältige Flora & Fauna, Bootsfahrt im Regenwald, Wanderung mit tollem...
5 Tage / 4 Nächte
Höhepunkte Malaysias
ab CHF 1570.– / pro Person
ab Singapur bis Penang
Highlights: Historische Stadt Malakka, Flussfahrt durch die Altstadt, Traditionelle malaysische Küche, Petronas Twin...
7 Tage / 6 Nächte
Taman Negara Nationalpark
ab CHF 540.– / pro Person
ab/bis Kuala Lumpur
Highlights: Vielfältige Flora & Fauna, Nächtliche Pirsch, Gemütliche Dschungelwanderung, Bootsfahrt zu einem Wasserfall
3 Tage / 2 Nächte
Ein Paradies für Naturfreunde
Der Taman Negara Nationalpark ist ein wahres Juwel und die Heimat zahlreicher exotischer Tiere. Mit etwas Glück bekommen Sie hier Tapire, Elefanten, Nashörner und jede Menge Affen zu Gesicht. Bei einer gemütlichen Bootstour durch den Belum-Regenwald bietet sich Ihnen an jeder Flussbiegung ein neuer, spektakulärer Anblick. Ein Abstecher in die lieblichen Cameron Highlands ist ein weiterer Höhepunkt Ihrer Rundreise auf der Halbinsel Malaysia.
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