Ein Paradies für Naturfreunde

Der Taman Negara Nationalpark ist ein wahres Juwel und die Heimat zahlreicher exotischer Tiere. Mit etwas Glück bekommen Sie hier Tapire, Elefanten, Nashörner und jede Menge Affen zu Gesicht. Bei einer gemütlichen Bootstour durch den Belum-Regenwald bietet sich Ihnen an jeder Flussbiegung ein neuer, spektakulärer Anblick. Ein Abstecher in die lieblichen Cameron Highlands ist ein weiterer Höhepunkt Ihrer Rundreise auf der Halbinsel Malaysia.