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Genting Highland, Malaysia

Halbinsel Malaysia Rundreise vom Spezialisten

Ferien im facettenreichen Malaysia

Malaysia ist reich an atemberaubenden Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten. Lassen Sie sich mitreissen vom multikulturellen Flair der Hauptstadt Kuala Lumpur, streifen Sie durch den Dschungel und erholen Sie sich von all den vielen Eindrücken an feinsandigen, palmenbestandenen Traumstränden. Unsere erfahrenen Asien Spezialisten stellen Ihnen gern eine massgeschneiderte Reise für ein umfassendes Malaysia-Erlebnis zusammen.

Icon map5 Tage
Authentisches Malaysia
ab CHF 1340.– / pro Person
ab Kuala Lumpur bis Pangkor Laut oder Penang
Highlights: Taman Negara Nationalpark, Vielfältige Flora & Fauna, Bootsfahrt im Regenwald, Wanderung mit tollem...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map7 Tage
Höhepunkte Malaysias
ab CHF 1570.– / pro Person
ab Singapur bis Penang
Highlights: Historische Stadt Malakka, Flussfahrt durch die Altstadt, Traditionelle malaysische Küche, Petronas Twin...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map3 Tage
Taman Negara Nationalpark
ab CHF 540.– / pro Person
ab/bis Kuala Lumpur
Highlights: Vielfältige Flora & Fauna, Nächtliche Pirsch, Gemütliche Dschungelwanderung, Bootsfahrt zu einem Wasserfall
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Ein Paradies für Naturfreunde

Der Taman Negara Nationalpark ist ein wahres Juwel und die Heimat zahlreicher exotischer Tiere. Mit etwas Glück bekommen Sie hier Tapire, Elefanten, Nashörner und jede Menge Affen zu Gesicht. Bei einer gemütlichen Bootstour durch den Belum-Regenwald bietet sich Ihnen an jeder Flussbiegung ein neuer, spektakulärer Anblick. Ein Abstecher in die lieblichen Cameron Highlands ist ein weiterer Höhepunkt Ihrer Rundreise auf der Halbinsel Malaysia.

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Reisen nach Malaysia

Tierwelt Malaysias

In Pflegestationen können Sie mit den Orang Utans auf Tuchfühlung gehen

Abenteuer Borneo

Unvergessliche Abenteuerreisen in einer einzigartigen Flora und Fauna

Flitterwochen Malaysia

Alle Angebote für romantische Hochzeitsreisen und exklusive Hotels

Tauchen in Malaysia

Die schönsten Tauchspots Malaysias entdecken

Reiseinformationen

Alle Informationen über Land und Leute für gelungene Ferien in Malaysia

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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