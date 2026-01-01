1 . Tag Kota Kinabalu - Sandakan - Sepilok (A) Vormittags Transfer von Ihrem Stadthotel zum Flughafen und kurzer Flug nach Sandakan. Knapp 30-minüter Transfer zu Ihrer Unterkunft My Nature Resort. Kurz bevor die Nacht einbricht, können Sie von der hoteleigenen Plattform die nachtaktiven Flughunde beobachten. Nach dem Abendessen nehmen Sie an einer geführten Nachtwanderung teil.

2 . Tag Sepilok - Abai (F, M, A) Morgens kurzer Transfer zum «Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center», wo Sie die tägliche Fütterung der «Waldmenschen» beobachten dürfen – eine seltene Gelegenheit, diese Tiere in der Freiheit aus nächster Nähe betrachten zu können. Gleich daneben besuchen Sie das neue «Sun Bear Conservation Center», wo die stark bedrohten malaiischen Bären (Sonnenbär) gepflegt und auf eine spätere Auswilderung vorbereitet werden.



Anschliessend fahren Sie nach Sandakan zum Bootssteg. Es folgt eine Bootsfahrt entlang des Sulu Meeres in den breiten Kinabatangan Fluss, an Mangrovenwäldern vorbei zum Dorf Abai. Halten Sie während der Bootsfahrt Ausschau nach den einzigartigen Nasenaffen, Vögeln und anderen wilden Tieren. Gegen Abend unternehmen Sie eine weitere Bootsfahrt für Tierbeobachtungen und erleben nach Sonnenuntergang das Glimmern von tausenden von Leuchtkäfern aus den Mangrovenwäldern. Nach dem Abendessen können Sie an einer Nachtpirsch teilnehmen. Übernachtung in der hübschen Abai Jungle Lodge.

3 . Tag Abai - Pitas Lake - Sukau (F, M, A) Am frühen Morgen werden Sie zu den Rufen von Gibbons und Vögel erwachen und zu einer Bootsfahrt zum «Pitas Lake» aufbrechen, um die wilden Tiere zu beobachten. Weiterfahrt im Boot zur einfachen Kinabantangan Riverside Lodge, wo Sie am Swimmingpool entspannen können. Abends unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem schmalen Menanggul Fluss für weitere Tierbeobachtungen.

4 . Tag Sukau – Lahad Datu – Danum Valley (F, M, A) Nach dem Frühstück cirka zweistündige Autofahrt nach Lahad Datu und von hier cirka 1 ½ stündige Weiterfahrt über Schotterstrassen zur Borneo Rainforest Lodge, die mitten im imposanten Primär-Regenwald am Fluss liegt und durch die 300 m lange Hängebrücke, die in 27 m Höhe von Baum zu Baum führt, begeistert. Es bietet sich so eine ganz andere Perspektive des Dschungels. Nach dem Abendessen machen Sie sich auf die Suche nach nachtaktiven Tieren. Übernachtung in der sehr komfortablen Borneo Rainforest Lodge.

5 . Tag Borneo Rainforest Lodge, Danum Valley (F, M, A) Heute unternehmen Sie eine Wanderung durch den üppigen Dschungel und haben Gelegenheit sich bei einem Wasserfall zu erfrischen. Mittagessen in der Lodge. Nachmittags und abends haben Sie Gelegenheit nochmals nach Tieren Aus­schau zu halten.

6 . Tag Danum Valley - Lahad Datu - Kota Kinabalu (F, M) Der Vormittag steht für eine letzte Dschungelwanderung zur Verfügung. Nach dem Mittagessen Transfer zum Flughafen von Lahad Datu. Am späten Nachmittag kurzer Flug zurück nach Kota Kinabalu, wo Ihre Rundreise endet.