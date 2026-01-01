Taman Negara Nationalpark ab Kuala Lumpur
Taman Negara Nationalpark ab Kuala Lumpur
ab CHF 540.– / pro Person
ab/bis Kuala Lumpur
Highlights:
- Vielfältige Flora & Fauna
- Nächtliche Pirsch
- Gemütliche Dschungelwanderung
- Bootsfahrt zu einem Wasserfall
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kuala Lumpur - Labu Sentral - Taman Negara (A)
Nach einer cirka 3-stündigen Fahrt durch abwechslungsreiche Landschaft erreichen Sie Labu Sentral. Weiter geht es mit dem öffentlichen Boot auf einer rund 90-minütigen Fahrt durch den Dschungel und an Dörfern vorbei in den Nationalpark Taman Negara. Hier sind Sie in tierischer Gesellschaft! Mit etwas Glück erspähen Sie Tapire, Wildschweine, Bären, Elefanten, Tiger, Affen und viele verschiedene Vogel- und Insektenarten. Halten Sie die Augen offen auf einem nächtlichen Spaziergang!
2. Tag Taman Negara (F, M, A)
Am Morgen unternehmen Sie eine geführte Wanderung durch den dichten Regenwald hinauf zum Teresek Hill, von wo aus sich Ihnen ein eindrucksvoller Panoramablick über das endlose Blätterdach des ältesten Regenwaldes der Welt eröffnet. Im Anschluss kehren Sie zum Resort zurück, wo Sie Ihr Mittagessen einnehmen und etwas Zeit zur Erholung haben. Am Nachmittag erwartet Sie eine Bootsfahrt auf dem Fluss zur abgelegenen Lata Berkoh. Dieser versteckte Wasserfall mit seinen natürlichen Felsenpools lädt zu einem erfrischenden Bad inmitten unberührter Natur ein.
3. Tag Taman Negara - Kuala Lumpur (F)
Der Vormittag steht zu Ihrer freien Verfügung. Am frühen Nachmittag gelangen Sie per Wassertaxi zum anderen Flussufer. Weiter geht es mit dem Auto zurück nach Kuala Lumpur.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer im Mutiara Taman Negara Resort
- Reiseverlauf wie beschrieben ab/bis Kuala Lumpur Stadthotel
- Privattour mit eigener Reiseleitung/Fahrer (Sprache nach Wahl)
- Bootstransfer Labu Sentral – Taman Negara mit anderen Teilnehmern
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Parkgebühr von MYR 30 pro Person (ca. CHF 7.–) für den Taman Negara Nationalpark (zahlbar vor Ort)
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 540.– / pro Person