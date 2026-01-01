1 . Tag Kuala Lumpur - Labu Sentral - Taman Negara (A) Nach einer cirka 3-stündigen Fahrt durch abwechslungsreiche Land­schaft erreichen Sie Labu Sentral. Weiter geht es mit dem öffentlichen Boot auf einer rund 90-minütigen Fahrt durch den Dschungel und an Dörfern vorbei in den Na­tionalpark Taman Negara. Hier sind Sie in tierischer Ge­sell­­schaft! Mit etwas Glück erspähen Sie Tapire, Wild­schweine, Bären, Ele­­fan­ten, Ti­ger, Affen und viele verschiedene Vogel- und Insek­ten­arten. Halten Sie die Augen offen auf einem nächtlichen Spazier­gang!

2 . Tag Taman Negara (F, M, A) Am Morgen unternehmen Sie eine geführte Wanderung durch den dichten Regenwald hinauf zum Teresek Hill, von wo aus sich Ihnen ein eindrucksvoller Panoramablick über das endlose Blätterdach des ältesten Regenwaldes der Welt eröffnet. Im Anschluss kehren Sie zum Resort zurück, wo Sie Ihr Mittagessen einnehmen und etwas Zeit zur Erholung haben. Am Nachmittag erwartet Sie eine Bootsfahrt auf dem Fluss zur abgelegenen Lata Berkoh. Dieser versteckte Wasserfall mit seinen natürlichen Felsenpools lädt zu einem erfrischenden Bad inmitten unberührter Natur ein.

3 . Tag Taman Negara - Kuala Lum­pur (F) Der Vormittag steht zu Ihrer freien Verfügung. Am frühen Nachmittag gelangen Sie per Wassertaxi zum anderen Flussufer. Weiter geht es mit dem Auto zurück nach Kuala Lumpur.