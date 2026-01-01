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Luang Prabang

Luang Prabang Reisen vom Spezialisten

Die alte, glanzvolle Königsstadt entdecken

Bei Luang Prabang Reisen sollten Sie Ihr Velo nicht vergessen. Die vielen Sehenswürdigkeiten erreichen und besichtigen Sie auf diese Weise am einfachsten! Einen guten Einblick in die Geschichte gewährt Ihnen ein Besuch des Königlichen Palastmuseums. Tempel und Pagoden prägen das Erscheinungsbild der Altstadt von Luang Prabang. Zu den schönsten zählt der Wat Mai Tempel. Ein Abstecher zum weltberühmten Mekong sollte bei Luang Prabang Reisen natürlich auch nicht fehlen. Die Mönchsprozession bei Sonnenaufgang ist bei Feriengästen ein beliebtes Schauspiel.

Wenn Sie weitere Auskünfte benötigen, wenden Sie sich gerne jederzeit an unsere erfahrenen Ferienspezialisten. Aufgrund der vielen Attraktionen und Highlights, die Ihnen diese Stadt bietet, sollten Sie Ihren Aufenthalt gut planen. Natürlich stehen wir Ihnen auch hierfür gerne beratend zur Seite. Sie werden von der Schönheit der ehemaligen Königsstadt begeistert sein!

AmantakaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 655.– / pro Person
Luang Prabang
Das Aman Spa mit seiner ruhigen Atmosphäre bietet ganzheitliche Wellness-Erlebnisse – von traditionellen...
La Résidence Phou VaoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 318.– / pro Person
Luang Prabang
Der Infinity-Pool am Rand des Phou Vao Hügels bietet einen der schönsten Ausblicke ganz Luang Prabangs. Der...
AVANI+ Luang PrabangHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 153.– / pro Person
Luang Prabang
Grosse Garten­an­lage mit 25 m Swimminngpool und ge­räumi­ger Liegefläche. Fitness und gratis Fahr­­rad-Verleih....
Satri HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 88.– / pro Person
Luang Prabang
Zwei Swimmingpools bieten Erholung inmitten tropischer Vegetation. Im hoteleigenen Spa erwarten Sie traditionelle...
Homm Souvannaphoum Luang PrabangHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 58.– / pro Person
Luang Prabang
Ein grosszügiger Swimmingpool im tropischen Garten lädt zur Erholung ein. Das Spa bietet wohltuende Massagen und...
Villa MalyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 53.– / pro Person
Luang Prabang
Der stilvolle Swimmingpool im Herzen der Anlage ist von tropischer Vegetation umgeben und ein perfekter Ort zur...
Burasari HeritageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 46.– / pro Person
Luang Prabang
Das Hotel bietet ein kleines Spa mit wohltuenden Massagen und Anwendungen. Ein kostenloser Fahrradverleih steht für...
Villa MaydouHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 50.– / pro Person
Luang Prabang
Ein idyllischer Swimmingpool lädt zur Erholung ein, ergänzt durch eine kleine Bar mit Erfrischungen. Traditionelle...
Maison DalabuaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 45.– / pro Person
Luang Prabang
Der Swimmingpool lädt nach einem Tag voller Eindrücke zur erfrischenden Abkühlung ein. Im «Dalabua Spa» erwarten Sie...

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Reiseinformationen

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