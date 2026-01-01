Luang Prabang Reisen vom Spezialisten
Die alte, glanzvolle Königsstadt entdecken
Amantaka
ab CHF 655.– / pro Person
Luang Prabang
Das Aman Spa mit seiner ruhigen Atmosphäre bietet ganzheitliche Wellness-Erlebnisse – von traditionellen...
La Résidence Phou Vao
ab CHF 318.– / pro Person
Luang Prabang
Der Infinity-Pool am Rand des Phou Vao Hügels bietet einen der schönsten Ausblicke ganz Luang Prabangs. Der...
AVANI+ Luang Prabang
ab CHF 153.– / pro Person
Luang Prabang
Grosse Gartenanlage mit 25 m Swimminngpool und geräumiger Liegefläche. Fitness und gratis Fahrrad-Verleih....
Satri House
ab CHF 88.– / pro Person
Luang Prabang
Zwei Swimmingpools bieten Erholung inmitten tropischer Vegetation. Im hoteleigenen Spa erwarten Sie traditionelle...
Homm Souvannaphoum Luang Prabang
ab CHF 58.– / pro Person
Luang Prabang
Ein grosszügiger Swimmingpool im tropischen Garten lädt zur Erholung ein. Das Spa bietet wohltuende Massagen und...
Villa Maly
ab CHF 53.– / pro Person
Luang Prabang
Der stilvolle Swimmingpool im Herzen der Anlage ist von tropischer Vegetation umgeben und ein perfekter Ort zur...
Burasari Heritage
ab CHF 46.– / pro Person
Luang Prabang
Das Hotel bietet ein kleines Spa mit wohltuenden Massagen und Anwendungen. Ein kostenloser Fahrradverleih steht für...
Villa Maydou
ab CHF 50.– / pro Person
Luang Prabang
Ein idyllischer Swimmingpool lädt zur Erholung ein, ergänzt durch eine kleine Bar mit Erfrischungen. Traditionelle...
Maison Dalabua
ab CHF 45.– / pro Person
Luang Prabang
Der Swimmingpool lädt nach einem Tag voller Eindrücke zur erfrischenden Abkühlung ein. Im «Dalabua Spa» erwarten Sie...
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