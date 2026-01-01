Beschreibung

Einleitung Ein grosszügiger Swimmingpool im tropischen Garten lädt zur Erholung ein. Das Spa bietet wohltuende Massagen und Wellnessbehandlungen. Fahrradverleih und Ausflugsmöglichkeiten ermöglichen authentische Einblicke in das Leben von Luang Prabang.

Lage Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten von der historischen Altstadt, Tempeln und dem Mekongufer entfernt. Der Nachtmarkt und der Königspalast sind bequem erreichbar, der Flughafen liegt etwa 15 Fahrminuten entfernt.

Angebot Im Restaurant «Elephant Blanc» geniessen Gäste laotische und französisch inspirierte Küche in entspannter Atmosphäre. Die Bar bietet eine feine Auswahl an Cocktails und Weinen.