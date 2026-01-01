Homm Souvannaphoum Luang Prabang
Luang Prabang
Beschreibung
Einleitung
Ein grosszügiger Swimmingpool im tropischen Garten lädt zur Erholung ein. Das Spa bietet wohltuende Massagen und Wellnessbehandlungen. Fahrradverleih und Ausflugsmöglichkeiten ermöglichen authentische Einblicke in das Leben von Luang Prabang.
Lage
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten von der historischen Altstadt, Tempeln und dem Mekongufer entfernt. Der Nachtmarkt und der Königspalast sind bequem erreichbar, der Flughafen liegt etwa 15 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im Restaurant «Elephant Blanc» geniessen Gäste laotische und französisch inspirierte Küche in entspannter Atmosphäre. Die Bar bietet eine feine Auswahl an Cocktails und Weinen.
Zimmer
Die insgesamt 24 Zimmer und Suiten sind in zwei Gebäudetrakten untergebracht. Die modernen und im kolonialen Stil eingerichteten Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Garden Wing (16): 34 m² gross mit Balkon und Sicht auf den gepflegten Garten.
Garden Wing (16): 34 m² gross mit Balkon und Sicht auf den gepflegten Garten.
ab CHF 58.– / pro Person
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