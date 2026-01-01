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Burasari Heritage

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Luang Prabang

Ein charmantes Boutique Hotel, das mit viel Liebe zum Detail begeistert. Lassen Sie sich vom entspannten, nostalgischen Flair verzaubern, das diesem Haus seinen ganz besonderen Charakter verleiht.

Beschreibung

Einleitung
Das Hotel bietet ein kleines Spa mit wohltuenden Massagen und Anwendungen. Ein kostenloser Fahrradverleih steht für Erkundungstouren bereit.
Lage
An der Uferstrasse des Nam Khan Flusses direkt im historischen Stadtteil Luang Prabangs gelegen. Zahlreiche hübsche Cafés und Res­tau­rants sowie Tempel, Märkte und koloniale Prachtbauten sind gut zu Fuss erreichbar. Der Flughafen Luang Prabang ist in rund 15 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
In der «RedRose Wine Bar» geniessen Gäste lokale und thailändische Spezialitäten auf einer charmanten Terrasse direkt am Flussufer. Die stilvolle Bar lädt ein zu erlesenen Weinen und Cocktails in entspannter Atmosphäre.
Zimmer

Die 19 Zimmer sind in fünf traditionellen, laotischen Teakholz­häusern untergebracht. Sie sind ge­­schmack­­voll und im kolonialen Stil eingerichtet und verfügen über schöne Teak­­holz­böden und Wände, daher sind sie teilweise etwas dunkel. Beson­ders ist das zum Zim­mer hin offene Bade­­zimmer mit runder Regen­­dusche. Sepa­rates WC. Die Zimmer sind kom­fortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Decken­ven­tila­tor, Telefon, gratis In­­ter­­­­net­­­zugang, Fern­seher, Minibar (inklusive), Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.


Superior (5): 20–24 m² grosse Zimmer.
Deluxe (5): 25 m² gross mit Flusssicht.
Deluxe Garden (5): 25–30 m² grosse Zimmer im Parterre gelegen mit Veranda.
Deluxe Balcony (4): 25–30 m² grosse Zim­mer, im Parterre mit Veranda oder in der oberen Etage mit gedecktem Balkon gelegen, jeweils mit Tagesbett.

ab CHF 46.– / pro Person

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