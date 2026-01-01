Die 19 Zimmer sind in fünf traditionellen, laotischen Teakholz­häusern untergebracht. Sie sind ge­­schmack­­voll und im kolonialen Stil eingerichtet und verfügen über schöne Teak­­holz­böden und Wände, daher sind sie teilweise etwas dunkel. Beson­ders ist das zum Zim­mer hin offene Bade­­zimmer mit runder Regen­­dusche. Sepa­rates WC. Die Zimmer sind kom­fortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Decken­ven­tila­tor, Telefon, gratis In­­ter­­­­net­­­zugang, Fern­seher, Minibar (inklusive), Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.



Superior (5): 20–24 m² grosse Zimmer.

Deluxe (5): 25 m² gross mit Flusssicht.

Deluxe Garden (5): 25–30 m² grosse Zimmer im Parterre gelegen mit Veranda.

Deluxe Balcony (4): 25–30 m² grosse Zim­mer, im Parterre mit Veranda oder in der oberen Etage mit gedecktem Balkon gelegen, jeweils mit Tagesbett.