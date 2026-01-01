Burasari Heritage
Luang Prabang
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel bietet ein kleines Spa mit wohltuenden Massagen und Anwendungen. Ein kostenloser Fahrradverleih steht für Erkundungstouren bereit.
Lage
An der Uferstrasse des Nam Khan Flusses direkt im historischen Stadtteil Luang Prabangs gelegen. Zahlreiche hübsche Cafés und Restaurants sowie Tempel, Märkte und koloniale Prachtbauten sind gut zu Fuss erreichbar. Der Flughafen Luang Prabang ist in rund 15 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
In der «RedRose Wine Bar» geniessen Gäste lokale und thailändische Spezialitäten auf einer charmanten Terrasse direkt am Flussufer. Die stilvolle Bar lädt ein zu erlesenen Weinen und Cocktails in entspannter Atmosphäre.
Zimmer
Die 19 Zimmer sind in fünf traditionellen, laotischen Teakholzhäusern untergebracht. Sie sind geschmackvoll und im kolonialen Stil eingerichtet und verfügen über schöne Teakholzböden und Wände, daher sind sie teilweise etwas dunkel. Besonders ist das zum Zimmer hin offene Badezimmer mit runder Regendusche. Separates WC. Die Zimmer sind komfortabel ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar (inklusive), Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior (5): 20–24 m² grosse Zimmer.
Deluxe (5): 25 m² gross mit Flusssicht.
Deluxe Garden (5): 25–30 m² grosse Zimmer im Parterre gelegen mit Veranda.
Deluxe Balcony (4): 25–30 m² grosse Zimmer, im Parterre mit Veranda oder in der oberen Etage mit gedecktem Balkon gelegen, jeweils mit Tagesbett.
ab CHF 46.– / pro Person
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