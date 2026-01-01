Villa Maydou
Luang Prabang
Beschreibung
Einleitung
Ein idyllischer Swimmingpool lädt zur Erholung ein, ergänzt durch eine kleine Bar mit Erfrischungen. Traditionelle Massagen werden im Gartenbereich angeboten. Kostenlose Fahrräder stehen für Erkundungstouren bereit.
Lage
Die Villa Maydou liegt ruhig und dennoch zentral, hinter einem Tempel und in Gehweite zu Sehenswürdigkeiten wie dem Nachtmarkt, dem Mekongufer und zahlreichen Tempeln. Der Flughafen ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Hübsches Restaurant und Bar inmitten des tropischen Gartens wo laotische, asiatische und französische Speisen serviert werden.
Zimmer
Die 29 komfortabel eingerichteten Zimmer befinden sich in vier zweistöckigen Gebäuden und sind mit natürlichen Elementen aus tropischem Holz, Seide, Baumwolle und mit traditionellen Stickereien verziert. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Safe und Föhn.
Heritage Deluxe (15): 25 m² gross, im Erdgeschoss restaurierter Häuser aus den Jahren 1925 und 1936 gelegen, welche zum Unesco Weltkulturerbe zählen.
Traditional Deluxe (14): 37 bis 40 m² gross, mit überdachtem Balkon oder einer Terrasse, in zwei neueren Gebäuden, die alle um den Pool angelegt sind, gelegen.
Heritage Deluxe (15): 25 m² gross, im Erdgeschoss restaurierter Häuser aus den Jahren 1925 und 1936 gelegen, welche zum Unesco Weltkulturerbe zählen.
Traditional Deluxe (14): 37 bis 40 m² gross, mit überdachtem Balkon oder einer Terrasse, in zwei neueren Gebäuden, die alle um den Pool angelegt sind, gelegen.
ab CHF 50.– / pro Person
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