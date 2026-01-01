Beschreibung

Einleitung Ein idyllischer Swimmingpool lädt zur Erholung ein, ergänzt durch eine kleine Bar mit Erfrischungen. Traditionelle Massagen werden im Gartenbereich angeboten. Kostenlose Fahrräder stehen für Erkundungstouren bereit.

Lage Die Villa Maydou liegt ruhig und dennoch zentral, hinter einem Tempel und in Gehweite zu Sehenswürdigkeiten wie dem Nachtmarkt, dem Mekongufer und zahlreichen Tempeln. Der Flughafen ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Hübsches Restaurant und Bar inmitten des tropischen Gartens wo laotische, asiatische und fran­zösische Speisen serviert werden.