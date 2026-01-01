Beschreibung

Einleitung Der Infinity-Pool am Rand des Phou Vao Hügels bietet einen der schönsten Ausblicke ganz Luang Prabangs. Der preisgekrönte «Mekong Spa» lädt zu authentischen laotischen Behandlungen ein und bietet zusätzlich einen Infinity-Pool, Warm- und Kühlbad sowie einen Fussbadbereich. Yoga, Veloverleih und ein vielfältiges Ausflugsangebot stehen ebenfalls zur Verfügung.

Lage Das Hotel thront auf dem Phou Vao Hügel, 5 Fahrminuten vom historischen Stadtzentrum von Luang Prabang entfernt. Die erhöhte Lage schenkt Panoramablick und Ruhe, ohne dass die Altstadt mit ihren goldenen Tempeln, dem Königspalastmuseum, den morgendlichen Mönchsprozessionen sowie einer Vielzahl an Restaurants, Cafés und dem berühmten Nacht- und Morgenmarkt weit wäre. Ein kostenloser Shuttle-Service ins Zentrum steht zur Verfügung. Der internationale Flughafen ist 15 Fahrminuten entfernt, der Bahnhof 30 Fahrminuten.

Angebot Das Restaurant «La Brasserie de La Résidence» ist das kulinarische Herzstück des Hotels. Die Küche zelebriert laotische Kochtechniken und verbindet sie mit französischen Einflüssen. Drinnen empfängt ein elegantes Interieur, draussen bietet die Terrasse einen eindrücklichen Blick auf den Mount Phousi. Am Abend tauchen Kerzen und Laternen in den Bäumen die Gartenanlage in ein stimmungsvolles Licht. In der «Tuk Tuk Bar» werden kreative Cocktails serviert, die laotische Zutaten und Traditionen auf moderne Weise interpretieren.