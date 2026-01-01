24 elegante Suiten mit Steinböden, hohen Decken und äusserst stilvoller, dezenter Einrichtung liegen in der Gartenanlage verteilt. Alle Suiten verfügen über einen grossen Aussenbereich mit Garten, Wohn- und Schlafbereich sowie geräumige Badezimmer mit freistehender Badewanne. Zur luxuriösen Ausstattung gehört gratis Internetzugang, Musikanlage, Telefon, Kaffee-/Teeservice, Klimaanlage, Minibar, Safe und Föhn.

Suite (8): 159 m² (davon 71 m² Innenbereich) grosse Suiten mit privater Terrasse mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.



Pool Suite (4): gleiche Grösse wie Suiten, mit eigenem, heizbaren Pool und Liegebereich im Garten.

Khan Pool Suite (8): Geräumige Suiten mit 200 m² (davon 75 m² Innenbereich) mit privatem Pool und Lounge Bereich.