Amantaka
Luang Prabang
Beschreibung
Einleitung
Das Aman Spa mit seiner ruhigen Atmosphäre bietet ganzheitliche Wellness-Erlebnisse – von traditionellen Behandlungen bis hin zu Meditations- und Yogasitzungen. Ein grosser Swimmingpool inmitten der prächtigen Gartenanlage lädt zum Entspannen ein. Zudem verfügt das Hotel über ein Fitness, Sauna, Dampfbad, Whirlpool sowie einen Tennisplatz nur wenige Meter entfernt, eine Boutique sowie eine Bibliothek und bietet diverse Ausflüge und Aktivitäten an.
Lage
Nur wenige Schritte vom Mekong, dem Nachtmarkt und zahlreichen Tempeln entfernt, ist das Amantaka ideal gelegen, um die kulturellen Schätze Luang Prabangs zu entdecken. Der internationale Flughafen ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Das exklusive Restaurant serviert raffinierte laotische Spezialitäten und internationale Gourmetküche, zubereitet mit frischen regionalen Zutaten. In der luftigen «Pool Terrace» zwischen der Bibliothek und dem Hauptpool können Sie gediegen speisen, oder abends gemütliche Drinks geniessen. Die «Lounge Bar» im französischen Kolonialambiente steht für leckere Cocktails vor oder nach dem Essen.
Zimmer
24 elegante Suiten mit Steinböden, hohen Decken und äusserst stilvoller, dezenter Einrichtung liegen in der Gartenanlage verteilt. Alle Suiten verfügen über einen grossen Aussenbereich mit Garten, Wohn- und Schlafbereich sowie geräumige Badezimmer mit freistehender Badewanne. Zur luxuriösen Ausstattung gehört gratis Internetzugang, Musikanlage, Telefon, Kaffee-/Teeservice, Klimaanlage, Minibar, Safe und Föhn.
24 elegante Suiten mit Steinböden, hohen Decken und äusserst stilvoller, dezenter Einrichtung liegen in der Gartenanlage verteilt. Alle Suiten verfügen über einen grossen Aussenbereich mit Garten, Wohn- und Schlafbereich sowie geräumige Badezimmer mit freistehender Badewanne. Zur luxuriösen Ausstattung gehört gratis Internetzugang, Musikanlage, Telefon, Kaffee-/Teeservice, Klimaanlage, Minibar, Safe und Föhn.
Suite (8): 159 m² (davon 71 m² Innenbereich) grosse Suiten mit privater Terrasse mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.
Pool Suite (4): gleiche Grösse wie Suiten, mit eigenem, heizbaren Pool und Liegebereich im Garten.
Khan Pool Suite (8): Geräumige Suiten mit 200 m² (davon 75 m² Innenbereich) mit privatem Pool und Lounge Bereich.
ab CHF 655.– / pro Person
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