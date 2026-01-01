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Vientiane, Laos

Vientiane Reisen vom Spezialisten

Die Hauptstadt von Laos erkunden

Reisen nach Vientiane werden Sie garantiert geniessen! Es handelt sich um die architektonisch beeindruckende Hauptstadt von Laos und aufgrund ihrer Grösse lässt sich die Stadt sehr gut und einfach zu Fuss erkunden. Vientiane liegt direkt am Ufer des Mekong und somit sollten Sie keinesfalls Orientierungsschwierigkeiten haben. Ein Spaziergang durch das Geschäftsviertel bringt Sie eigentlich ganz automatisch zum Patuxai-Triumphbogen. Dieser wurde mit einer Spende der Amerikaner errichtet und ist rund 50 Meter hoch.

Am Haw Pha Kaew Tempel stehen über 2.000 Buddhas aus Keramik und Silber. Er ist zudem auch der älteste Tempel der Stadt. Ein weiteres sehr beliebtes Ausflugsziel ist der Buddha-Park Xieng Khuan, welcher sich etwas ausserhalb der Hauptstadt befindet. Möchten auch Sie sich über Vientiane Reisen informieren, stehen Ihnen unsere kompetenten und erfahrenen Spezialisten gerne zur Verfügung und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.

Souphattra Heritage VientianeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 85.– / pro Person
Vientiane
Der grosszügige Swimmingpool ist das Herz des kleinen Hotels und lädt zum Entspannen ein. Ein gut ausgestattetes...
Crowne Plaza VientianeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 75.– / pro Person
Vientiane
Der elegante Swimmingpool auf der dritten Etage lädt zum Entspannen ein. Im stilvollen «Senses Spa» geniessen Gäste...
La Seine Boutique HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 49.– / pro Person
Vientiane
Im Herzen von Vientiane, direkt am Ufer des Mekong, vereint das stilvolle Boutique Hotel La Seine pariser Eleganz mit...
Lao PoetHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 58.– / pro Person
Vientiane
Auf dem Dach des Hotels befindet sich ein spektakulärer Infinity-Pool mit Panoramablick über die Stadt. Ergänzt wird...

Flussfahrten auf dem Mekong

Die Schönheit von Laos auf einer Mekong-Flussrundreise erleben

Reiseinformationen

Einreise, Reisezeit, Landkarte, Trinkgelder und weitere Reisetipps

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