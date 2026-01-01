Vientiane Reisen vom Spezialisten

Reisen nach Vientiane werden Sie garantiert geniessen! Es handelt sich um die architektonisch beeindruckende Hauptstadt von Laos und aufgrund ihrer Grösse lässt sich die Stadt sehr gut und einfach zu Fuss erkunden. Vientiane liegt direkt am Ufer des Mekong und somit sollten Sie keinesfalls Orientierungsschwierigkeiten haben. Ein Spaziergang durch das Geschäftsviertel bringt Sie eigentlich ganz automatisch zum Patuxai-Triumphbogen. Dieser wurde mit einer Spende der Amerikaner errichtet und ist rund 50 Meter hoch.

Am Haw Pha Kaew Tempel stehen über 2.000 Buddhas aus Keramik und Silber. Er ist zudem auch der älteste Tempel der Stadt. Ein weiteres sehr beliebtes Ausflugsziel ist der Buddha-Park Xieng Khuan, welcher sich etwas ausserhalb der Hauptstadt befindet. Möchten auch Sie sich über Vientiane Reisen informieren, stehen Ihnen unsere kompetenten und erfahrenen Spezialisten gerne zur Verfügung und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.