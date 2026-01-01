Vientiane Reisen vom Spezialisten
Die Hauptstadt von Laos erkunden
Souphattra Heritage Vientiane
ab CHF 85.– / pro Person
Vientiane
Der grosszügige Swimmingpool ist das Herz des kleinen Hotels und lädt zum Entspannen ein. Ein gut ausgestattetes...
Crowne Plaza Vientiane
ab CHF 75.– / pro Person
Vientiane
Der elegante Swimmingpool auf der dritten Etage lädt zum Entspannen ein. Im stilvollen «Senses Spa» geniessen Gäste...
La Seine Boutique Hotel
ab CHF 49.– / pro Person
Vientiane
Im Herzen von Vientiane, direkt am Ufer des Mekong, vereint das stilvolle Boutique Hotel La Seine pariser Eleganz mit...
Lao Poet
ab CHF 58.– / pro Person
Vientiane
Auf dem Dach des Hotels befindet sich ein spektakulärer Infinity-Pool mit Panoramablick über die Stadt. Ergänzt wird...
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