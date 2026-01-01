Satri House
Luang Prabang
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools bieten Erholung inmitten tropischer Vegetation. Im hoteleigenen Spa erwarten Sie traditionelle Massagen und wohltuende Behandlungen, ergänzt durch Jacuzzi und Dampfbad. Eine Bibliothek sowie laotische Kochkurse und Ausflüge mit dem hauseigenen «Satri Boat» runden das Angebot ab. Kostenlose Velos stehen für Entdeckungstouren zur Verfügung.
Lage
Das Satri House liegt ruhig in einem charmanten Quartier von Luang Prabang, rund 10 Gehminuten vom historischen Stadtzentrum entfernt. Tempel, Märkte und das Mekongufer sind bequem zu Fuss oder mit dem Fahrrad erreichbar. Der internationale Flughafen ist 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im «Satri House Restaurant» geniessen Sie authentische laotische und französische Küche, zubereitet mit frischen, lokalen Zutaten und in einem malerischen Gartenambiente serviert. Eine stilvolle Bar lädt zum Verweilen bei einem Cocktail oder Glas Wein ein.
Zimmer
Das Kolonialgebäude verteilt sich auf zwei miteinander verbundene Häuser inmitten eines gepflegten Tropengartens. Alle 31 Zimmer und Suiten sind mit handgefertigten Holzmöbeln, traditionellen laotischen Dekorationselementen und Himmelbetten ausgestattet. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Minibar, Safe und Föhn.
Deluxe (14): 35 m² grosse Zimmer mit Balkon und Gartenblick.
Junior Suite (14): 43 m² gross, mit separater Badewanne und Regendusche.
Deluxe (14): 35 m² grosse Zimmer mit Balkon und Gartenblick.
Junior Suite (14): 43 m² gross, mit separater Badewanne und Regendusche.
ab CHF 88.– / pro Person
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