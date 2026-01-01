Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools bieten Erholung inmitten tropischer Vegetation. Im hoteleigenen Spa erwarten Sie traditionelle Massagen und wohltuende Behandlungen, ergänzt durch Jacuzzi und Dampfbad. Eine Bibliothek sowie laotische Kochkurse und Ausflüge mit dem hauseigenen «Satri Boat» runden das Angebot ab. Kostenlose Velos stehen für Entdeckungstouren zur Verfügung.

Lage Das Satri House liegt ruhig in einem charmanten Quartier von Luang Prabang, rund 10 Gehminuten vom historischen Stadtzentrum entfernt. Tempel, Märkte und das Mekongufer sind bequem zu Fuss oder mit dem Fahrrad erreichbar. Der internationale Flughafen ist 10 Fahrminuten entfernt.

Angebot Im «Satri House Restaurant» geniessen Sie authentische laotische und französische Küche, zubereitet mit frischen, lokalen Zutaten und in einem malerischen Gartenambiente serviert. Eine stilvolle Bar lädt zum Verweilen bei einem Cocktail oder Glas Wein ein.