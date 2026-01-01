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AVANI+ Luang Prabang

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Luang Prabang

Das Resort mitten in der malerischen Weltkulturerbstadt besticht durch seinen schlichten Luxus, den fantastischen Service und den zahlreichen Annehm­lichkeiten - Sie werden begeistert sein.

Beschreibung

Einleitung
Grosse Garten­an­lage mit 25 m Swimminngpool und ge­räumi­ger Liegefläche. Fitness und gratis Fahr­­rad-Verleih. Gemütliche Lounge mit Bibl­i­o­­thek. Entspannen Sie sich im schönen Spa bei einer wohltuenden Massage oder Spa-Anwendung. Regelmässige Yoga-Kurse, Kochkurse und kulturelle Erlebnisse runden das vielseitige Angebot ab.
Lage
Umgeben von Tempeln, Cafés und Kunst­handwerksläden, gleich neben der historischen Altstadt kann man sich keine bessere Lage wünschen. Der beliebte Nacht­markt beginnt gleich gegenüber der Kreu­­zung. Der internationale Flughafen von Luang Prabang ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Im Restaurant «Main Street Bar & Grill» geniessen Sie laotischen Spezialitäten und internationale Klassiker. Die stilvolle Bar bietet eine Auswahl an Cocktails, Weinen und lokalen Erfrischungen in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den lebendigen Nachtmarkt. An der Poolbar werden Sie mit leckeren Drinks und Snacks verwöhnt.
Zimmer
Die 53 Zimmer verteilen sich auf zweigeschossige, L-förmige Gebäude und vermitteln, dank Verwendung edler Materialien und dem schlichten, modernen Design, ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit. Zum Interieur der offen gestalteten Zimmer zählen Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zugang, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Föhn und Regendusche. Balkon oder Terrasse mit Tagesbett und zwei bequemen Lounge-Stühlen.
Deluxe (26): Die 35 m² grossen, lichtdurchfluteten Zimmer befinden sich mehrheitlich im Erdg­eschoss mit Blick in den Innenhof.
Deluxe Pool View (23): Gleiche Einrichtung und Grös­se wie Deluxe, jedoch mit schönem Ausblick auf den Pool und den alten, schönen Banyan Tree, der mitten im Garten steht.
Avani Suite (4): 58 m² gross, zusätzlich mit Tagesbett im Zimmer ausgestattet und mit geräumiger Terrasse mit Sonnenliegen.
ab CHF 153.– / pro Person

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