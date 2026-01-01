AVANI+ Luang Prabang
Luang Prabang
Beschreibung
Einleitung
Grosse Gartenanlage mit 25 m Swimminngpool und geräumiger Liegefläche. Fitness und gratis Fahrrad-Verleih. Gemütliche Lounge mit Bibliothek. Entspannen Sie sich im schönen Spa bei einer wohltuenden Massage oder Spa-Anwendung. Regelmässige Yoga-Kurse, Kochkurse und kulturelle Erlebnisse runden das vielseitige Angebot ab.
Lage
Umgeben von Tempeln, Cafés und Kunsthandwerksläden, gleich neben der historischen Altstadt kann man sich keine bessere Lage wünschen. Der beliebte Nachtmarkt beginnt gleich gegenüber der Kreuzung. Der internationale Flughafen von Luang Prabang ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Im Restaurant «Main Street Bar & Grill» geniessen Sie laotischen Spezialitäten und internationale Klassiker. Die stilvolle Bar bietet eine Auswahl an Cocktails, Weinen und lokalen Erfrischungen in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den lebendigen Nachtmarkt. An der Poolbar werden Sie mit leckeren Drinks und Snacks verwöhnt.
Zimmer
Die 53 Zimmer verteilen sich auf zweigeschossige, L-förmige Gebäude und vermitteln, dank Verwendung edler Materialien und dem schlichten, modernen Design, ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit. Zum Interieur der offen gestalteten Zimmer zählen Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Föhn und Regendusche. Balkon oder Terrasse mit Tagesbett und zwei bequemen Lounge-Stühlen.
Deluxe (26): Die 35 m² grossen, lichtdurchfluteten Zimmer befinden sich mehrheitlich im Erdgeschoss mit Blick in den Innenhof.
Deluxe Pool View (23): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Deluxe, jedoch mit schönem Ausblick auf den Pool und den alten, schönen Banyan Tree, der mitten im Garten steht.
Avani Suite (4): 58 m² gross, zusätzlich mit Tagesbett im Zimmer ausgestattet und mit geräumiger Terrasse mit Sonnenliegen.
Deluxe (26): Die 35 m² grossen, lichtdurchfluteten Zimmer befinden sich mehrheitlich im Erdgeschoss mit Blick in den Innenhof.
Deluxe Pool View (23): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Deluxe, jedoch mit schönem Ausblick auf den Pool und den alten, schönen Banyan Tree, der mitten im Garten steht.
Avani Suite (4): 58 m² gross, zusätzlich mit Tagesbett im Zimmer ausgestattet und mit geräumiger Terrasse mit Sonnenliegen.
ab CHF 153.– / pro Person
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