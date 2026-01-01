Beschreibung

Einleitung Grosse Garten­an­lage mit 25 m Swimminngpool und ge­räumi­ger Liegefläche. Fitness und gratis Fahr­­rad-Verleih. Gemütliche Lounge mit Bibl­i­o­­thek. Entspannen Sie sich im schönen Spa bei einer wohltuenden Massage oder Spa-Anwendung. Regelmässige Yoga-Kurse, Kochkurse und kulturelle Erlebnisse runden das vielseitige Angebot ab.

Lage Umgeben von Tempeln, Cafés und Kunst­handwerksläden, gleich neben der historischen Altstadt kann man sich keine bessere Lage wünschen. Der beliebte Nacht­markt beginnt gleich gegenüber der Kreu­­zung. Der internationale Flughafen von Luang Prabang ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Im Restaurant «Main Street Bar & Grill» geniessen Sie laotischen Spezialitäten und internationale Klassiker. Die stilvolle Bar bietet eine Auswahl an Cocktails, Weinen und lokalen Erfrischungen in entspannter Atmosphäre mit Blick auf den lebendigen Nachtmarkt. An der Poolbar werden Sie mit leckeren Drinks und Snacks verwöhnt.