Beschreibung

Einleitung Der Swimmingpool lädt nach einem Tag voller Eindrücke zur erfrischenden Abkühlung ein. Im «Dalabua Spa» erwarten Sie traditionelle Massagen und wohltuende Behandlungen. Laotische Kochkurse, kulturelle Erlebnisse und geführte Ausflüge bereichern das Angebot, ergänzt durch einen kostenlosen Fahrradverleih für Entdeckungstouren auf eigene Faust.

Lage Das Maison Dalabua liegt ruhig, aber zentral in Luang Prabang. Die Altstadt mit ihren Tempeln, dem Nachtmarkt und dem Mekongufer ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Der internationale Flughafen ist 15 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das hoteleigene Restaurant «Manda de Laos» zählt zu den schönsten und renommiertesten Adressen Luang Prabangs. Inmitten einer malerischen Szenerie direkt am Seerosenteich werden authentische laotische Familienrezepte mit viel Liebe und frischen, lokalen Zutaten zubereitet. Das Schwesterrestaurant «Gaspard Artisan Cuisine», ein charmantes französisches Restaurant in einem historischen Teakholzhaus in der Altstadt, lädt zu einem weiteren kulinarischen Erlebnis ein. Eine stilvolle Bar rundet das genussvolle Erlebnis perfekt ab.