Maison Dalabua
Luang Prabang
Beschreibung
Einleitung
Der Swimmingpool lädt nach einem Tag voller Eindrücke zur erfrischenden Abkühlung ein. Im «Dalabua Spa» erwarten Sie traditionelle Massagen und wohltuende Behandlungen. Laotische Kochkurse, kulturelle Erlebnisse und geführte Ausflüge bereichern das Angebot, ergänzt durch einen kostenlosen Fahrradverleih für Entdeckungstouren auf eigene Faust.
Lage
Das Maison Dalabua liegt ruhig, aber zentral in Luang Prabang. Die Altstadt mit ihren Tempeln, dem Nachtmarkt und dem Mekongufer ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Der internationale Flughafen ist 15 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das hoteleigene Restaurant «Manda de Laos» zählt zu den schönsten und renommiertesten Adressen Luang Prabangs. Inmitten einer malerischen Szenerie direkt am Seerosenteich werden authentische laotische Familienrezepte mit viel Liebe und frischen, lokalen Zutaten zubereitet. Das Schwesterrestaurant «Gaspard Artisan Cuisine», ein charmantes französisches Restaurant in einem historischen Teakholzhaus in der Altstadt, lädt zu einem weiteren kulinarischen Erlebnis ein. Eine stilvolle Bar rundet das genussvolle Erlebnis perfekt ab.
Zimmer
Im tropischen Garten mit grossem Lotusteich verteilen sich 40 Zimmer in verschiedenen Gebäuden. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher und Safe ausgestattet.
Classic (5): 27 m² gross.
Deluxe (5): 34 m² gross, mit kleiner Terrasse.
Grand Deluxe (14): 35 m² gross mit Terrasse oder Balkon und Garten- oder Poolsicht.
Grand Deluxe Heritage (13): 40 m² gross, mit Badewanne sowie Terrasse oder Balkon.
Overwater Bungalow (3): 43 m² grosse Bungalows über dem Lotusteich, mit Balkon und wunderschöner Aussicht.
Classic (5): 27 m² gross.
Deluxe (5): 34 m² gross, mit kleiner Terrasse.
Grand Deluxe (14): 35 m² gross mit Terrasse oder Balkon und Garten- oder Poolsicht.
Grand Deluxe Heritage (13): 40 m² gross, mit Badewanne sowie Terrasse oder Balkon.
Overwater Bungalow (3): 43 m² grosse Bungalows über dem Lotusteich, mit Balkon und wunderschöner Aussicht.
ab CHF 45.– / pro Person
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