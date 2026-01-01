Beschreibung

Einleitung Der stilvolle Swimmingpool im Herzen der Anlage ist von tropischer Vegetation umgeben und ein perfekter Ort zur Erholung. Für das körperliche Wohl sorgt ein kleines Spa mit wohltuenden Massagen und Behandlungen. Gäste können ausserdem kostenfrei Fahrräder nutzen, um Luang Prabang auf eigene Faust zu entdecken.

Lage Mitten im historischen Zentrum von Luang Prabang gelegen, befindet sich die «Villa Maly» in idealer Lage, um die Stadt zu Fuss zu erkunden. Der Königspalast, das Nationalmuseum sowie der berühmte Nachtmarkt sind nur wenige Gehminuten entfernt. Der internationale Flughafen Luang Prabang ist in etwa 15 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Das Restaurant «Le Vetiver» bietet eine köstliche Auswahl an laotischer und internationaler Küche. Die «Le Mouhot Bar», benannt nach dem berühmten französischen Entdecker, lädt tagsüber und abends zu erfrischenden Cocktails und stilvollem Ausklang ein.