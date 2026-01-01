Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
    Mekong, Laos  

Kambodscha Rundreisen vom Spezialisten

Auf Kombi-Rundreisen die Nachbarländer entdecken

Kambodscha, Laos, Vietnam, Thailand: die vier Länder sind nicht sehr gross und liegen unmittelbar nebeneinander. Warum verbinden Sie Ihre Kambodscha Rundreisen also nicht mit einem Abstecher in eines der Nachbarländer, oder entdecken auf einer längeren Reise alle vier Länder? Blühende Städte wie Bangkok und Saigon erwarten Sie, herrliche Berglandschaften und weisse Strände bieten Ihnen Erholung! Unsere Asien Spezialisten stellen Ihnen individuelle Kambodscha Rundreisen zusammen, die Sie auch in angrenzende Länder führen.

Icon map8 Tage
Flusskreuzfahrt nach Saigon
ab CHF 2440.– / pro Person
ab Siem Reap bis Saigon
Highlights: Einblicke ins Alltagsleben am Fluss, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Cao Dai Tempel & lokale Fischfarm,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Grenzenlose Faszination
ab CHF 2420.– / pro Person
ab Siem Reap bis Saigon
Highlights: Sagenumwobener Angkor Wat, «Spinnen Markt» von Skun, Kontrastreiches Phnom Penh, Bewegendes Museum Tuol...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map18 Tage
Grosse Indochina Reise
ab CHF 3290.– / pro Person
ab Hanoi, Vietnam bis Luang Prabang, Laos
Highlights: Zu Fuss die Altstadt Hanois erkunden, In einer Dschunke durch die Halong Bucht, Rikschafahrt durch die...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map7 Tage
Überland von Südlaos nach Angkor
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Pakse bis Siem Reap
Highlights: Unterhaltsame Roller-Tour in Pakse, Prächtiges Bolaven Plateau, Besuch einer Kaffee-Kooperative,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Von Kambodscha aus anliegende Landschaften entdecken

Natürlich reicht eine Reise gar nicht aus, um den ganzen Zauber thailändischer Kultur zu verstehen oder die vietnamesischen Sehenswürdigkeiten umfassend zu erkunden. Kambodscha Rundreisen bieten Ihnen jedoch die Möglichkeit, einige Höhepunkte in Grenznähe zu besuchen. Bereiten Sie sich auf Ihre Reise vor und lesen Sie sich schon im Vorfeld in die faszinierende Geschichte der vier Länder ein!

Angkor Wat Tempel

Tauchen Sie ein in eine ganz spezielle Welt

Reiseinformationen

Die wichtigsten Infos über Kambodscha finden Sie hier im Überblick

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren