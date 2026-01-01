Kambodscha Rundreisen vom Spezialisten
Auf Kombi-Rundreisen die Nachbarländer entdecken
Flusskreuzfahrt nach Saigon
ab CHF 2440.– / pro Person
ab Siem Reap bis Saigon
Highlights: Einblicke ins Alltagsleben am Fluss, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Cao Dai Tempel & lokale Fischfarm,...
8 Tage / 7 Nächte
Grenzenlose Faszination
ab CHF 2420.– / pro Person
ab Siem Reap bis Saigon
Highlights: Sagenumwobener Angkor Wat, «Spinnen Markt» von Skun, Kontrastreiches Phnom Penh, Bewegendes Museum Tuol...
8 Tage / 7 Nächte
Grosse Indochina Reise
ab CHF 3290.– / pro Person
ab Hanoi, Vietnam bis Luang Prabang, Laos
Highlights: Zu Fuss die Altstadt Hanois erkunden, In einer Dschunke durch die Halong Bucht, Rikschafahrt durch die...
18 Tage / 17 Nächte
Überland von Südlaos nach Angkor
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Pakse bis Siem Reap
Highlights: Unterhaltsame Roller-Tour in Pakse, Prächtiges Bolaven Plateau, Besuch einer Kaffee-Kooperative,...
7 Tage / 6 Nächte
Von Kambodscha aus anliegende Landschaften entdecken
Natürlich reicht eine Reise gar nicht aus, um den ganzen Zauber thailändischer Kultur zu verstehen oder die vietnamesischen Sehenswürdigkeiten umfassend zu erkunden. Kambodscha Rundreisen bieten Ihnen jedoch die Möglichkeit, einige Höhepunkte in Grenznähe zu besuchen. Bereiten Sie sich auf Ihre Reise vor und lesen Sie sich schon im Vorfeld in die faszinierende Geschichte der vier Länder ein!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen