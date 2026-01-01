The Aiyana Resort & Spa
Pemba Island
Beschreibung
Einleitung
An einem prachtvollen Strandabschnitt liegt das Hotel in einem gepflegten, tropischen Garten eingebettet und bietet aus allen Lagen schönste Ausblicke aufs Meer. Das Restaurant mit seiner Terrasse und schönstem Panorama über die Bucht serviert eine gehobene Küche mit lokalen und internationalen Kreationen. Die Bar mit gratis WiFi befindet sich an leicht erhöhter Lage, verfügt über gemütliche Sitzgelegenheiten und wiederum eine atemberaubende Sicht auf den Ozean. Im Zentrum der Anlage liegt der grosse Infinity Pool. In der Boutique können sich die Gäste mit lokalen Souvenirs eindecken.
Angebot
Im Spa werden diverse Treatments und Massagen angeboten.
Zimmer
Alle Villen sind im leicht abfallenden, gepflegten Garten gelegen, blicken aufs Meer und sind einzigartig im Design. Die Prestige Beach Villen sind dezent in hellen Farben gehalten und aus natürlichen Materialien der Umgebung gebaut. Sie verfügen über ein grosses Schlafzimmer mit Sitzbereich, Dusche, separate Badewanne, Aussendusche, Fön, TV, Telefon, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Minibar und eine Terrasse mit einem Pavillon. Die Superior Beach Villen sind grösser und bieten einen separaten Wohnbereich. Die Ambassador Villen verfügen über ein zweites Schlafzimmer im 1. Stock mit einem Aussenbadezimmer und einen privaten Infinity Pool. Royal und Presidential Villa auf Anfrage.
Gratis-Sport
Fahrräder, Kajak, Schnorchelausrüstung, Fitnesscenter.
Sport gegen Gebühr
Bootsausflüge, Fischen und Tauchen (ausserhalb des Hotels), diverse Exkursionen.
ab CHF 314.– / pro Person
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