An einem prachtvollen Strandabschnitt liegt das Hotel in einem gepflegten, tropischen Garten eingebettet und bietet aus allen Lagen schönste Ausblicke aufs Meer. Das Restaurant mit seiner Terrasse und schönstem Panorama über die Bucht serviert eine gehobene Küche mit lokalen und internationalen Kreationen. Die Bar mit gratis WiFi befindet sich an leicht erhöhter Lage, verfügt über gemütliche Sitzgelegenheiten und wiederum eine atemberaubende Sicht auf den Ozean. Im Zentrum der Anlage liegt der grosse Infinity Pool. In der Boutique können sich die Gäste mit lokalen Souvenirs eindecken.