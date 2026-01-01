Fundu Lagoon
Pemba Island
Beschreibung
Einleitung
Das Fundu Lagoon liegt an einem Hang mitten in die wunderbare, tropische Vegetation eingebettet. Da die Lodge nur per Boot erreichbar ist, geniessen die Gäste viel Privatsphäre und einen unvergleichlichen Aufenthalt abseits der Zivilisation. Alle Bereiche sind durch Holzstege und sandige Wege miteinander verbunden. Im Restaurant werden internationale Speisen mit einem lokalen Touch serviert. Zudem werden häufig Themen-Abendessen wie Swahili-Nächte organisiert. An vier Bars, unter anderem auf der langen Jetty, werden die Gäste mit kühlen Drinks versorgt, der leicht erhöht gelegene Pool mit Aussicht auf die Bucht sorgt für eine Erfrischung. WiFi ist kostenfrei bei der Rezeption verfügbar.
Angebot
Eine grosse Auswahl an Massagen und weiteren Schönheitsbehandlungen werden im kleinen Spa angeboten.
Zimmer
Die Hillside Zimmer liegen auf einem Hügel und bieten dadurch einen wunderschönen Blick über das Meer sowie viel Privatsphäre. Die Zimmer verfügen über Dusche, Kühlschrank, Ventilator und Veranda. Die Beachfront Zimmer sind identisch eingerichtet, aber direkt am Strand gelegen. Die Jungle und Beach Suiten bieten den Gästen eine grössere Veranda mit einem Plunge Pool, die Superior Suiten sogar zwei Verandas, einen grösseren Plunge-Pool und sind am Strand gelegen.
Gratis-Sport
Spaziergänge zu naheliegenden Dörfern, Kanu, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI-Tauchschule), Schnorcheln, Wasserski, Wakeboard, Hochseefischen, weitere Ausflüge an Land oder mit dem Boot.
ab CHF 369.– / pro Person
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