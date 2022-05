Faszinierende Südafrika Safaris

Südafrika liegt im südlichen Afrika und ist das ideale Reiseland für Afrika-Einsteiger. Es grenzt an Namibia, Simbabwe, Botswana, Mozambique und Swasiland. Wer Südafrika Reisen plant, für den ist eine Safari ein Muss. Bedrohte und seltene Tierarten in der freien Wildbahn zu beobachten und einen Einblick in deren natürlichen Lebensraum zu erhalten, ist ein faszinierendes Erlebnis, das für unvergessliche Ferien sorgt. Auf rund 1,2 Millionen Quadratkilometern Fläche können Sie die atemberaubende Flora und Fauna Südafrikas bewundern. Das Land verfügt über 20 südafrikanische Nationalparks und über 400 Wildparks, private Game Drives und Safari Lodges. Doch nicht nur an Land des afrikanischen Kontinents mit seiner abwechslungsreichen Landschaft können Sie einzigartige Naturschauspiele beobachten. Südafrika grenzt sowohl an den Atlantik als auch an den Indischen Ozean und hat eine Küstenlinie von über 2'500 Kilometern Länge, an der Sie Tierarten wie Brillenpinguine, Wale und Haie beobachten können.