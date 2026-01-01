Naries Namakwa Retreat
Springbok
Beschreibung
Einleitung
Lassen Sie sich von einem einzigartigen Erlebnis verzaubern und geniessen Sie die malerische Landschaft umgeben von Wildblumen (saisonal) und einer spektakulären Flora und Fauna. Die Blumensaison wird von der Menge und dem Zeitpunkt des Winterregens bestimmt und ist nur schwer vorherzusagen. Sie findet zwischen August und Oktober statt.
Lage
Das Retreat liegt an der Westküste Südafrikas und befindet sich ca. 30 km westlich von Springbok umgeben von einer atemberaubenden Landschaft. Die Lage ist ideal um die Namakwa-Region mit ihren vielseitigen Facetten zu entdecken.
Angebot
Das Manor House ist das Haupthaus des Retreats und verfügt über einen Lounge Bereich, der zum Entspannen einlädt. Verschiedene Touren wie zum Beispiel ein 4x4 Ausflug an die Küste zu einem Schiffswrack, Orange River Rafting, eine Tour zum Richtersveld Nationalpark oder eine Wildblumen-Tour (saisonal) können organisiert und müssen zwingend im Voraus angemeldet werden.
Zimmer
Im Manor House befinden sich 5 klassische Zimmer mit Klimaanlage sowie direktem Zugang zur Veranda. Die 3 luxuriösen Namakwa Mountain Suiten verfügen über Kaffee-/Teekocher, Minibar, Ventilatoren und eine Terrasse mit herrlichem Ausblick auf die Berglandschaft. Frühstück und Abendessen werden im Manor House serviert.
Die 2 Luxury Cape Country Style Cottages sind ideal für Familien, die sich gerne selbst verpflegen. Die Cottages verfügen über zwei Schlafzimmer - jedes mit eigenem Bad, einem schönen Innen- und Aussengrill sowie einer voll ausgestatteten Küche.
Naries hat kein öffentliches Restaurant vor Ort. Falls Sie in Naries frühstücken oder zu Abendessen möchten, muss dies bei der Reservierung zusätzlich gebucht werden.
Die 2 Luxury Cape Country Style Cottages sind ideal für Familien, die sich gerne selbst verpflegen. Die Cottages verfügen über zwei Schlafzimmer - jedes mit eigenem Bad, einem schönen Innen- und Aussengrill sowie einer voll ausgestatteten Küche.
Naries hat kein öffentliches Restaurant vor Ort. Falls Sie in Naries frühstücken oder zu Abendessen möchten, muss dies bei der Reservierung zusätzlich gebucht werden.
Preis auf Anfrage
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