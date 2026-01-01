Beschreibung

Einleitung Lassen Sie sich von einem einzigartigen Erlebnis verzaubern und geniessen Sie die malerische Landschaft umgeben von Wildblumen (saisonal) und einer spektakulären Flora und Fauna. Die Blumensaison wird von der Menge und dem Zeitpunkt des Winterregens bestimmt und ist nur schwer vorherzusagen. Sie findet zwischen August und Oktober statt.

Lage Das Retreat liegt an der Westküste Südafrikas und befindet sich ca. 30 km westlich von Springbok umgeben von einer atemberaubenden Landschaft. Die Lage ist ideal um die Namakwa-Region mit ihren vielseitigen Facetten zu entdecken.

Angebot Das Manor House ist das Haupthaus des Retreats und verfügt über einen Lounge Bereich, der zum Entspannen einlädt. Verschiedene Touren wie zum Beispiel ein 4x4 Ausflug an die Küste zu einem Schiffswrack, Orange River Rafting, eine Tour zum Richtersveld Nationalpark oder eine Wildblumen-Tour (saisonal) können organisiert und müssen zwingend im Voraus angemeldet werden.