Durch ganz Marokko für Geniesser Deluxe ab Tanger

1-2 . Tag Tanger (F, A) Ankunft in Tanger, der Hafenstadt, die seit jeher einen geheimnisvollen Ruf hat. Künstler und Persönlichkeiten aus aller Welt haben hier ihre Spuren hinterlassen. Am nächsten Tag erkunden Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und die besondere Atmosphäre der Stadt. Übernachtungen in Tanger.

3-5 . Tag Larache (F, A) Nach dem Frühstück besuchen Sie Cap Spartel und die Herkules-Grotten. Über das malerische Asilah geht es weiter nach Larache. Die nächsten Tage geniessen Sie in Ihrer privaten Pool Suite im exklusiven La Fiermontina Ocean. Übernachtungen in Larache.

6-7 . Tag Rabat (F, A) Fahrt nach Casablanca mit Besuch der beeindruckenden Moschee Hassan II und Mittagessen im berühmten Rick's Café. Anschliessend Weiterfahrt nach Rabat. Am nächsten Tag entdecken Sie die Höhepunkte der Hauptstadt und den 250 Meter hohen Mohammed VI Tower mit Aussichtsplattform. Übernachtungen in Rabat.

8-9 . Tag Meknès / Fès (F, A) Fahrt nach Volubilis, der grössten römischen Ausgrabungsstätte Marokkos, mit gut erhaltenen Ruinen und Mosaiken. Weiter geht es nach Meknès und anschliessend zum Château Roslane mit Mittagessen und Einblick in die Weinproduktion. Danach reisen Sie nach Fès. Am nächsten Tag erkunden Sie die faszinierende Medina mit ihrem Labyrinth aus über 9000 Gassen. Übernachtungen in Fès.

10-11 . Tag Erg Chebbi (F, A) Tagesfahrt Richtung Süden zur Erg Chebbi. Zum Sonnenuntergang unternehmen Sie einen Dromedarritt durch die Dünen und geniessen das Farbenspiel im Sand. Den Abend lassen Sie unter klarem Sternenhimmel ausklingen. Am nächsten Tag entdecken Sie die faszinierende Wüstenlandschaft. Ein privates Candle-Light-Dinner bildet den Abschluss. Übernachtungen im Wüstencamp.

12-13 . Tag Skoura (F, A) Eine eindrucksvolle Fahrt führt durch die Todra- und Dadès-Schlucht mit ihren imposanten Felswänden und bizarren Formationen. Anschliessend optional über eine einmalige Offroad-Piste bis ins Rosental. Der nächste Tag steht zur freien Verfügung. Übernachtungen in Skoura.

14-15 . Tag Taroudant (F, A) Entlang der Strasse der Kasbahs geht es Richtung Westen. Unterwegs machen Sie einen Fotostopp bei Ait Benhaddou (UNESCO Weltkulturerbe) und einen Halt in der Safran-Region. In Taroudant steht der nächste Tag zur freien Verfügung. Übernachtungen in Taroudant.

16-17 . Tag Hoher Atlas (F, A) Die Reise führt Sie weiter in den Hohen Atlas. Am nächsten Morgen unternehmen Sie eine gemütliche Wanderung in der faszinierenden Bergwelt. Den Nachmittag geniessen Sie in Ihrer traumhaften Unterkunft. Übernachtungen im Hohen Atlas.

18-19 . Tag Essaouira (F, A) Weiterfahrt an die Atlantikküste nach Essaouira. Der restliche und der folgende Tag gehören Ihnen. Die charmante Medina, kleine Cafés und der lebhafte Hafen laden zum Verweilen ein. Übernachtungen in Essaouira.

20-21 . Tag Agafay (F, A) Unterwegs besuchen Sie das Weingut Val d'Argan inklusive Weindegustation. In der Steinwüste Agafay erwartet Sie eine mondähnliche Landschaft mit dem Atlasgebirge im Hintergrund. Entspannen Sie am Pool oder im Hammam und unternehmen Sie eine Quad-/Buggy-Tour. Am Abend erwartet Sie ein privates Dinner. Übernachtungen in Agafay.

22-24 . Tag Marrakesch (F, A) In Marrakesch besuchen Sie den Jardin Majorelle und die Medersa Ben Youssef und geniessen ein Mittagessen auf der Dachterrasse des El Fenn. Anschliessend entdecken Sie die Stadt auf einer privaten Sidecar-Tour. Am nächsten Morgen erleben Sie eine Heissluftballonfahrt. Optional besuchen Sie den ANIMA Garten von André Heller und das Paradis du Safran der Schweizerin Christine Ferrari. Am letzten Tag Transfer zum Flughafen oder individuelle Verlängerung.