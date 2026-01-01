Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen

Morondava – Kleine und grosse Tsingys ab Antananarivo/Tulear

Seit 1990 gehört der ­Nationalpark offiziell zum ­UNESCO Weltnatur­erbe. Sie entdecken eine einzigartige Landschaft, bizarre Felsformationen, Schluchten und Höhlen.
Morondava – Kleine und grosse Tsingys ab Antananarivo/Tulear
ab CHF 4595.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights:
- Kleine und grosse Tsingys
- Kanufahrt auf dem Manambolo Fluss
- Schluchten, Höhlen
- Baobab Allee bei Sonnenuntergang
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Morondava (A)

Flug nach Morondava. Transfer ins Hotel.

2. Tag Bekopaka (F, M, A)

Fahrt nach Bekopaka, Mittag­essen unterwegs.

3. Tag Tsingy de Bemaraha Nationalpark (F, M, A)

Heute Morgen Besuch der kleinen Tsingys, welche unter kleinen Wäldern stehen. An­schliessend Kanufahrt auf dem Manambolo Fluss.

4. Tag Tsingy de Bemaraha Nationalpark (F, M, A)

Ganztagesausflug zu den fas­zinierenden grossen Tsingys, inkl. Picknick Mittagessen. Die Tsingys gelten in der einhei­mischen Überlieferung als Zufluchtsort der Urbevölkerung Madagaskars.

5. Tag Morondava (F, M, A)

Fahrt zurück nach Moronda­va. Mittagessen unterwegs in einem lokalen Restaurant. Sie haben die Möglichkeit die bekannte Baobab Allée bei Sonnenuntergang zu bestaunen.

6. Tag Antananarivo (F)

Transfer zum Flughafen, Rück­flug nach Antananarivo oder Fortsetzung Ihrer Rundreise.

Hinweis: Nur buchbar in den Monaten Juni – Oktober.

Im Preis inbegriffen:
Rundreise im 4x4-Fahrzeug
  • Englisch oder Französisch sprechender Fahrer
  • Inlandflüge Antananarivo/Tulear – Morondava – Antananarivo/Tulear
  • Unterkunft mit Halbpension
  • Mittagessen an Tag 2 / 3 / 4 / 5
  • Transfers gemäss Programm
  • Alle Eintritte
Hinweis
  • Nachhaltiges Reisen (Optional): Werden Sie während drei Jahren Pate von einem Baobab Baum. Wir werden Ihnen den Betrag von USD 400.- zusammen mit der gebuchten Rundreise in Rechnung stellen.

Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 4595.– / pro Person

Ähnliche Reisen