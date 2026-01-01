Morondava – Kleine und grosse Tsingys ab Antananarivo/Tulear
Morondava – Kleine und grosse Tsingys ab Antananarivo/Tulear
ab CHF 4595.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights:
- Kleine und grosse Tsingys
- Kanufahrt auf dem Manambolo Fluss
- Schluchten, Höhlen
- Baobab Allee bei Sonnenuntergang
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Morondava (A)
Flug nach Morondava. Transfer ins Hotel.
2. Tag Bekopaka (F, M, A)
Fahrt nach Bekopaka, Mittagessen unterwegs.
3. Tag Tsingy de Bemaraha Nationalpark (F, M, A)
Heute Morgen Besuch der kleinen Tsingys, welche unter kleinen Wäldern stehen. Anschliessend Kanufahrt auf dem Manambolo Fluss.
4. Tag Tsingy de Bemaraha Nationalpark (F, M, A)
Ganztagesausflug zu den faszinierenden grossen Tsingys, inkl. Picknick Mittagessen. Die Tsingys gelten in der einheimischen Überlieferung als Zufluchtsort der Urbevölkerung Madagaskars.
5. Tag Morondava (F, M, A)
Fahrt zurück nach Morondava. Mittagessen unterwegs in einem lokalen Restaurant. Sie haben die Möglichkeit die bekannte Baobab Allée bei Sonnenuntergang zu bestaunen.
6. Tag Antananarivo (F)
Transfer zum Flughafen, Rückflug nach Antananarivo oder Fortsetzung Ihrer Rundreise.
Transfer zum Flughafen, Rückflug nach Antananarivo oder Fortsetzung Ihrer Rundreise.
Hinweis: Nur buchbar in den Monaten Juni – Oktober.
Im Preis inbegriffen:
- Englisch oder Französisch sprechender Fahrer
- Inlandflüge Antananarivo/Tulear – Morondava – Antananarivo/Tulear
- Unterkunft mit Halbpension
- Mittagessen an Tag 2 / 3 / 4 / 5
- Transfers gemäss Programm
- Alle Eintritte
- Nachhaltiges Reisen (Optional): Werden Sie während drei Jahren Pate von einem Baobab Baum. Wir werden Ihnen den Betrag von USD 400.- zusammen mit der gebuchten Rundreise in Rechnung stellen.
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 4595.– / pro Person