1 . Tag Morondava (A) Flug nach Morondava. Transfer ins Hotel.

2 . Tag Bekopaka (F, M, A) Fahrt nach Bekopaka, Mittag­essen unterwegs.

3 . Tag Tsingy de Bemaraha Nationalpark (F, M, A) Heute Morgen Besuch der kleinen Tsingys, welche unter kleinen Wäldern stehen. An­schliessend Kanufahrt auf dem Manambolo Fluss.

4 . Tag Tsingy de Bemaraha Nationalpark (F, M, A) Ganztagesausflug zu den fas­zinierenden grossen Tsingys, inkl. Picknick Mittagessen. Die Tsingys gelten in der einhei­mischen Überlieferung als Zufluchtsort der Urbevölkerung Madagaskars.

5 . Tag Morondava (F, M, A) Fahrt zurück nach Moronda­va. Mittagessen unterwegs in einem lokalen Restaurant. Sie haben die Möglichkeit die bekannte Baobab Allée bei Sonnenuntergang zu bestaunen.

6 . Tag Antananarivo (F) Transfer zum Flughafen, Rück­flug nach Antananarivo oder Fortsetzung Ihrer Rundreise.



Hinweis: Nur buchbar in den Monaten Juni – Oktober.