Verlängerung Famata Lodge ab Tulear
Verlängerung Famata Lodge ab Tulear
Preis auf Anfrage
ab/bis Tulear
Highlights:
- Unter Schweizer/Malgache Leitung
- Rückzugsort nach einer Rundreise
- Ausgangspunkt für viele Ausflüge
- Off the beaten track
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Famata Lodge (A)
Gegen Abend Ankunft in der Famata Lodge. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.
2. Tag Das Leben im Dornenurwald (F, M, A)
Optionaler Ausflug mit dem Segelboot zur Halbinsel «Sarodrano». Hier finden Sie wandernde Sanddünen, einen Dornen- und Mangrovenwald sowie froschähnliche Fische. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.
3. Tag Die Quelle von «Andoharano» (F, M, A)
Optionaler Ausflug: Nach einer ca. 1-stündigen Wanderung erreichen Sie das Quellgebiet «Andoharano». Abkühlung in der Quelle, anschliessend Fahrt mit einer Pirogue durch eine Natur- und Kulturlandschaft mit verschiedenen Vogelarten. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.
4. Tag «Honko» (F, M, A)
Optionaler Ausflug «HONKO». Auf dieser Exkursion sind Sie mit Boot und Kajak unterwegs, um ein einzigartiges Ökosystem zu erkunden. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.
5. Tag Naturreservat «Nosy Vé» (F, M, A)
Optionaler Ausflug mit dem Segelboot zur einzigen Brutkolonie des Rotschwanz Tropikvogels auf Nosy Vé. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.
6. Tag Tulear (F, M)
Rückfahrt nach Tulear und Fortsetzung Ihrer Rundreise.
Rückfahrt nach Tulear und Fortsetzung Ihrer Rundreise.
Ihre Lodge: Die Lodge wird von einem Schweizer / Malgache Paar geführt. 14 Bungalows, 2 Restaurants, Bar, Pool mit grosser Terrasse, Gartenanlage mit Privatstrand.
Im Preis inbegriffen:
- 5 Übernachtungen in der Famata Lodge inkl. Vollpension.
- Die Lodge bleibt vom 15.2.18 – 31.3.18 geschlossen
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage