1 . Tag Famata Lodge (A) Gegen Abend Ankunft in der Famata Lodge. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.

2 . Tag Das Leben im Dornenurwald (F, M, A) Optionaler Ausflug mit dem Segelboot zur Halbinsel «Sarodrano». Hier finden Sie wandernde Sanddünen, einen Dornen- und Mangrovenwald sowie froschähnliche Fische. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.

3 . Tag Die Quelle von «Andoharano» (F, M, A) Optionaler Ausflug: Nach einer ca. 1-stündigen Wanderung erreichen Sie das Quellgebiet «Andoharano». Abkühlung in der Quelle, anschliessend Fahrt mit einer Pirogue durch eine Natur- und Kulturlandschaft mit verschiedenen Vogel­arten. Übernachtung / Voll­pension Famata Lodge.

4 . Tag «Honko» (F, M, A) Optionaler Ausflug «HONKO». Auf dieser Exkursion sind Sie mit Boot und Kajak unterwegs, um ein einzigartiges Öko­system zu erkunden. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.

5 . Tag Naturreservat «Nosy Vé» (F, M, A) Optionaler Ausflug mit dem Segelboot zur einzigen Brutkolonie des Rotschwanz Tropikvogels auf Nosy Vé. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.

6 . Tag Tulear (F, M) Rückfahrt nach Tulear und Fortsetzung Ihrer Rundreise.



Ihre Lodge: Die Lodge wird von einem Schweizer / Malgache Paar geführt. 14 Bungalows, 2 Restaurants, Bar, Pool mit grosser Terrasse, Gartenanlage mit Privatstrand.