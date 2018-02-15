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Verlängerung Famata Lodge ab Tulear

Ein idealer Ort, um nach einer Rund­reise die Seele baumeln zu lassen. Gleichzeitig aber auch ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge, die «off the beaten track» liegen.
Verlängerung Famata Lodge ab Tulear
Preis auf Anfrage
ab/bis Tulear
Highlights:
- Unter Schweizer/Malgache Leitung
- Rückzugsort nach einer Rundreise
- Ausgangspunkt für viele Ausflüge
- Off the beaten track
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Famata Lodge (A)

Gegen Abend Ankunft in der Famata Lodge. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.

2. Tag Das Leben im Dornenurwald (F, M, A)

Optionaler Ausflug mit dem Segelboot zur Halbinsel «Sarodrano». Hier finden Sie wandernde Sanddünen, einen Dornen- und Mangrovenwald sowie froschähnliche Fische. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.

3. Tag Die Quelle von «Andoharano» (F, M, A)

Optionaler Ausflug: Nach einer ca. 1-stündigen Wanderung erreichen Sie das Quellgebiet «Andoharano». Abkühlung in der Quelle, anschliessend Fahrt mit einer Pirogue durch eine Natur- und Kulturlandschaft mit verschiedenen Vogel­arten. Übernachtung / Voll­pension Famata Lodge.

4. Tag «Honko» (F, M, A)

Optionaler Ausflug «HONKO». Auf dieser Exkursion sind Sie mit Boot und Kajak unterwegs, um ein einzigartiges Öko­system zu erkunden. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.

5. Tag Naturreservat «Nosy Vé» (F, M, A)

Optionaler Ausflug mit dem Segelboot zur einzigen Brutkolonie des Rotschwanz Tropikvogels auf Nosy Vé. Übernachtung / Vollpension Famata Lodge.

6. Tag Tulear (F, M)

Rückfahrt nach Tulear und Fortsetzung Ihrer Rundreise.

Ihre Lodge: Die Lodge wird von einem Schweizer / Malgache Paar geführt. 14 Bungalows, 2 Restaurants, Bar, Pool mit grosser Terrasse, Gartenanlage mit Privatstrand.

Im Preis inbegriffen:
Transfers Tulear – Famata Lodge – Tulear
  • 5 Übernachtungen in der Famata Lodge inkl. Vollpension.
Hinweis
  • Die Lodge bleibt vom 15.2.18 – 31.3.18 geschlossen

Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage

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