Anakao ab Tulear

Anakao (F, M, A)

Ganztagesausflug zum Tsi­manampetsotsa Nationalpark inkl. Picknick Mittagessen. Ein riesiger, beeindrucken­der Salzsee liegt inmitten des Nationalparks und dient als Wasserspeicher und feuch­tes Rückzugsgebiet für viele Vogelarten. Hier finden Sie die einzigen auf Madagaskar lebenden Flamingos, es gibt unterirdische, gut zugängliche Grotten im Kalkgestein und Katta-­Lemuren können eben­falls beobachtet werden.