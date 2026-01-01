Anakao ab Tulear
Anakao ab Tulear
ab CHF 1560.– / pro Person
ab/bis Tulear
Highlights:
- Weisse Sandstrände
- Ganztagesausflug zum Tsimanampetsotsa Nationalpark
- Flamingos
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anakao (M, A)
Transfer an den Hafen, Bootstransfer nach Anakao. Übernachtung in der Lodge.
2. Tag Anakao (F, M, A)
Ganztagesausflug zum Tsimanampetsotsa Nationalpark inkl. Picknick Mittagessen. Ein riesiger, beeindruckender Salzsee liegt inmitten des Nationalparks und dient als Wasserspeicher und feuchtes Rückzugsgebiet für viele Vogelarten. Hier finden Sie die einzigen auf Madagaskar lebenden Flamingos, es gibt unterirdische, gut zugängliche Grotten im Kalkgestein und Katta-Lemuren können ebenfalls beobachtet werden.
3. Tag Anakao (F, M, A)
Der heutige Tag steht Ihnen am wunderschönen Strand von Anakao zur freien Verfügung.
4. Tag Tulear (F)
Bootstransfer zurück nach Tulear. Anschliessend Transfer zum Flughafen und Fortsetzung Ihrer Rundreise.
Im Preis inbegriffen:
- Bootstransfer Anakao-Tulear-Anakao
- Unterkunft mit Vollpension
- Ganztagesausflug zum Tsimanampetsotsa Nationalpark inkl. Picknick Mittagessen (Tag 2)
- Der Besuch des Tsimanampetsotsa Nationalparks ist nur möglich von April bis Oktober
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1560.– / pro Person