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Anakao ab Tulear

Weisse Sandstrände und Flamingos – ideal für ein paar Strandtage im Anschluss Ihrer Rundreise.
Anakao ab Tulear
ab CHF 1560.– / pro Person
ab/bis Tulear
Highlights:
- Weisse Sandstrände
- Ganztagesausflug zum Tsimanampetsotsa Nationalpark
- Flamingos
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anakao (M, A)

Transfer an den Hafen, Boot­stransfer nach Anakao. Über­nachtung in der Lodge.

2. Tag Anakao (F, M, A)

Ganztagesausflug zum Tsi­manampetsotsa Nationalpark inkl. Picknick Mittagessen. Ein riesiger, beeindrucken­der Salzsee liegt inmitten des Nationalparks und dient als Wasserspeicher und feuch­tes Rückzugsgebiet für viele Vogelarten. Hier finden Sie die einzigen auf Madagaskar lebenden Flamingos, es gibt unterirdische, gut zugängliche Grotten im Kalkgestein und Katta-­Lemuren können eben­falls beobachtet werden.

3. Tag Anakao (F, M, A)

Der heutige Tag steht Ihnen am wunderschönen Strand von Anakao zur freien Verfügung.

4. Tag Tulear (F)

Bootstransfer zurück nach Tulear. Anschliessend Transfer zum Flughafen und Fortsetzung Ihrer Rundreise.

Im Preis inbegriffen:
Transfer Tulear – Hafen – Tulear Flughafen
  • Bootstransfer Anakao-Tulear-Anakao
  • Unterkunft mit Vollpension
  • Ganztagesausflug zum Tsimanampetsotsa Nationalpark inkl. Picknick Mittagessen (Tag 2)
Hinweis
  • Der Besuch des Tsimanampetsotsa Nationalparks ist nur möglich von April bis Oktober

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1560.– / pro Person

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