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Madagaskar Safari Style ab Antananarivo

Ein besonderes Safarierlebnis im noch kaum erschlossenen Süden von Madagaskar.
Madagaskar Safari Style ab Antananarivo
Preis auf Anfrage
ab/bis Antananarivo
Highlights:
- Aufenthalt im Mandrare River Camp sowie Manafiafy Beach & Rainforest Lodge
- Fussmarsch zum heiligen Wald
- Kanus, Bootsausflüge, Tages- und Nachtwanderungen, Schnorcheln
- Walbeobachtungen
- Ausflüge zu lokalen Dörfern und Schulen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Antananarivo

Ankunft in Antananarivo. Transfer zu Ihrem Hotel.

2. Tag Fort Dauphin (F, M, A)

Flug nach Fort Dauphin. Fahrt im 4x4 ­Fahrzeug mit Ihrem Guide bis zum Mandrare River Camp. Mittagessen in Fort Dauphin. Übernachtung im Mandrare River Camp.

3. Tag Mandrare River Camp (F, M, A)

Fussmarsch über den Fluss bis zum heiligen Wald von An­tandroy. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung im Mandrare River Camp.

4. Tag Mandrare River Camp (F, M, A)

Heute geht es in Richtung Süden durch das Mandrare Tal. Nach einem Picknick Rückkehr zum Camp.

5. Tag Manafiafy Beach & Rainforest Lodge (F, M, A)

Fahrt im 4x4 ­Fahrzeug zur Manafiafy Beach & Rainforest Lodge. Übernachtung in der Manafiafy Beach & Rainforest Lodge.

6-7. Tag Manafiafy Beach & Rainforest Lodge (F, M, A)

Während Ihres Aufenthalts in der Lodge stehen Ihnen viele Aktivitäten zur Auswahl. Ka­nus, Bootsausflüge, Tages­ und Nachtwanderungen, Schnor­cheln in der Bucht, von Juni bis Dezember Walbeobachtun­gen (gegen Gebühr), Strand­spaziergänge, Ausflüge zu lokalen Dörfern und Schulen. Übernachtung in der Manafiafy Beach & Rainforest Lodge.

8. Tag Rückreise (F)

Fahrt zurück nach Fort Dau­phin und Flug zurück nach Antananarivo.

Im Preis inbegriffen:
Unterkunft mit Vollpension inkl. Softdrinks während der Rundreise (ausser in Antananarivo nur inkl. Frühstück)
  • Inlandflüge
  • Französisch/Englisch sprechende lokale Guides
  • Alle Aktivitäten im Mandrare River Camp und in der Manafiafy Beach & Rainforest Lodge
  • Alle Ausflüge inkl. Parkgebühren
  • Transfers gemäss Programm
  • Transport in Fahrzeugen mit Klimaanlage in Antananarivo und mit 4x4 – Fahrzeugen an allen anderen Orten
Hinweis
  • Diese Rundreise wird nur in den Monaten April bis Dezember durchgeführt (das Mandrare River Camp bleibt vom 5.1. – 1.4.18 geschlossen).

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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