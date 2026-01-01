Madagaskar Safari Style ab Antananarivo
Madagaskar Safari Style ab Antananarivo
Preis auf Anfrage
ab/bis Antananarivo
Highlights:
- Aufenthalt im Mandrare River Camp sowie Manafiafy Beach & Rainforest Lodge
- Fussmarsch zum heiligen Wald
- Kanus, Bootsausflüge, Tages- und Nachtwanderungen, Schnorcheln
- Walbeobachtungen
- Ausflüge zu lokalen Dörfern und Schulen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Antananarivo
Ankunft in Antananarivo. Transfer zu Ihrem Hotel.
2. Tag Fort Dauphin (F, M, A)
Flug nach Fort Dauphin. Fahrt im 4x4 Fahrzeug mit Ihrem Guide bis zum Mandrare River Camp. Mittagessen in Fort Dauphin. Übernachtung im Mandrare River Camp.
3. Tag Mandrare River Camp (F, M, A)
Fussmarsch über den Fluss bis zum heiligen Wald von Antandroy. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung im Mandrare River Camp.
4. Tag Mandrare River Camp (F, M, A)
Heute geht es in Richtung Süden durch das Mandrare Tal. Nach einem Picknick Rückkehr zum Camp.
5. Tag Manafiafy Beach & Rainforest Lodge (F, M, A)
Fahrt im 4x4 Fahrzeug zur Manafiafy Beach & Rainforest Lodge. Übernachtung in der Manafiafy Beach & Rainforest Lodge.
6-7. Tag Manafiafy Beach & Rainforest Lodge (F, M, A)
Während Ihres Aufenthalts in der Lodge stehen Ihnen viele Aktivitäten zur Auswahl. Kanus, Bootsausflüge, Tages und Nachtwanderungen, Schnorcheln in der Bucht, von Juni bis Dezember Walbeobachtungen (gegen Gebühr), Strandspaziergänge, Ausflüge zu lokalen Dörfern und Schulen. Übernachtung in der Manafiafy Beach & Rainforest Lodge.
8. Tag Rückreise (F)
Fahrt zurück nach Fort Dauphin und Flug zurück nach Antananarivo.
Im Preis inbegriffen:
- Inlandflüge
- Französisch/Englisch sprechende lokale Guides
- Alle Aktivitäten im Mandrare River Camp und in der Manafiafy Beach & Rainforest Lodge
- Alle Ausflüge inkl. Parkgebühren
- Transfers gemäss Programm
- Transport in Fahrzeugen mit Klimaanlage in Antananarivo und mit 4x4 – Fahrzeugen an allen anderen Orten
- Diese Rundreise wird nur in den Monaten April bis Dezember durchgeführt (das Mandrare River Camp bleibt vom 5.1. – 1.4.18 geschlossen).
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage