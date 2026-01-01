Der Westen – Tsiribihina und Tsingy ab Antananarivo
Der Westen – Tsiribihina und Tsingy ab Antananarivo
ab CHF 4815.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights:
- Bootsfahrt auf dem Tsiribiina Fluss
- Übernachtungen auf einer Sandbank
- Besuch von lokalen Dörfern
- 4x4 Fahrt bis nach Bekopaka
- Grosse Tsingys
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Antananarivo
Ankunft in Antananarivo. Transfer zu Ihrem Hotel.
2. Tag Antsirabe (F, M, A)
Nach dem Frühstück kurze Stadtrundfahrt in Antananarivo. Anschliessend Weiterfahrt bis nach Antsirabe. Mittagessen unterwegs. Übernachtung im Hotel.
3. Tag Miandrivazo (F, A)
Weiterfahrt in Richtung Westen, bis Sie die Stadt Miandrivazo erreichen (ca. 246 km). Besuch der Kraterseen Andraikiba und Tritriva. Übernachtung im Hotel.
4. Tag Tsiribihina (F, M, A)
Fahrt bis nach Masiakampy. Von hier aus geht es weiter mit dem Boot. Sie durchqueren die Schlucht von Bemaraha. Bald kommen Sie bei einem Wasserfall an, wo Sie auch die Nacht verbringen werden. Übernachtung im Zelt auf einer Sandbank.
5. Tag Tsiribihina (F, M, A)
Weiter geht die Durchquerung der Schlucht mit dem Boot. In einem lokalen Dorf kaufen Sie frischen Fisch für das Mittagessen. Nach dem Mittagessen an Bord Besichtigung vom Ambatomainty Wald. Gegen Abend erreichen Sie das Dorf Tsaraotana. Übernachtung im Zelt auf einer Sandbank vor dem Dorf.
6. Tag Bekopaka (F, M, A)
Weiterfahrt mit dem Boot bis nach Belo. Je näher Sie an die Küste kommen, desto zahlreicher werden die Baobab Bäume Anschliessend Fahrt mit dem 4x4 Fahrzeug auf einer Piste bis nach Bekopaka (ca. 5 Std.). Übernachtung im Hotel.
7. Tag Manambolo/Grosse Tsingy's (F, M, A)
Am Morgen Besuch der grossen «Tsingy's». Eine spektakuläre Felslandschaft aus bis 30 Meter hohen Kalkstacheln und messerscharfen Kämmen. Anschliessend Fahrt mit einer Pirogue auf dem Manambolo Fluss. Rückkehr nach Bekopaka. Übernachtung im Hotel.
8. Tag Morondava (F, A)
Fahrt nach Morondava. Unterwegs haben Sie die Möglichkeit die Baobab Allée bei Sonnenuntergang zu bestaunen. Übernachtung im Hotel.
9. Tag Antananarivo (F)
Fahrt zum Flughafen und Rückflug nach Antananarivo.
Fahrt zum Flughafen und Rückflug nach Antananarivo.
Hinweis: Diese Rundreise wird nur in den Monaten Juni – Oktober durchgeführt.
Im Preis inbegriffen:
- 4x4 Fahrzeug ab Tag 6
- Französisch sprechender Chauffeur
- Bootsfahrt auf dem Fluss Tsiribihina
- Eintritte in die Nationalparks
- Lokaler Guide ab Tag 4 bis 6
- Transfers gemäss Programm
- Inlandflug Morondava – Antananarivo
- Wir empfehlen den eigenen Schlafsack mitzunehmen.
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 4815.– / pro Person