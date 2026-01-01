1 . Tag Antananarivo Ankunft in Antananarivo. Transfer zu Ihrem Hotel.

2 . Tag Antsirabe (F, M, A) Nach dem Frühstück kurze Stadtrundfahrt in Antananari­vo. Anschliessend Weiterfahrt bis nach Antsirabe. Mittagessen unterwegs. Übernachtung im Hotel.

3 . Tag Miandrivazo (F, A) Weiterfahrt in Rich­tung Westen, bis Sie die Stadt Miandri­vazo erreichen (ca. 246 km). Besuch der Kraterseen Andraikiba und Tritriva. Übernach­tung im Hotel.

4 . Tag Tsiribihina (F, M, A) Fahrt bis nach Masiakampy. Von hier aus geht es weiter mit dem Boot. Sie durchqueren die Schlucht von Bemaraha. Bald kommen Sie bei einem Wasserfall an, wo Sie auch die Nacht verbringen werden. Übernachtung im Zelt auf einer Sandbank.

5 . Tag Tsiribihina (F, M, A) Weiter geht die Durchquerung der Schlucht mit dem Boot. In einem lokalen Dorf kaufen Sie frischen Fisch für das Mittag­essen. Nach dem Mittagessen an Bord Besichtigung vom Am­batomainty Wald. Gegen Abend erreichen Sie das Dorf Tsarao­tana. Übernachtung im Zelt auf einer Sandbank vor dem Dorf.

6 . Tag Bekopaka (F, M, A) Weiterfahrt mit dem Boot bis nach Belo. Je näher Sie an die Küste kommen, desto zahlrei­cher werden die Baobab Bäume Anschliessend Fahrt mit dem 4x4 ­Fahrzeug auf einer Piste bis nach Bekopaka (ca. 5 Std.). Übernachtung im Hotel.

7 . Tag Manambolo/Grosse Tsingy's (F, M, A) Am Morgen Besuch der grossen «Tsingy's». Eine spektakulä­re Felslandschaft aus bis 30 Meter hohen Kalkstacheln und messerscharfen Kämmen. Anschliessend Fahrt mit einer Pirogue auf dem Manambolo Fluss. Rückkehr nach Bekopaka. Übernachtung im Hotel.

8 . Tag Morondava (F, A) Fahrt nach Morondava. Unter­wegs haben Sie die Möglichkeit die Baobab Allée bei Sonnenun­tergang zu bestaunen. Über­nachtung im Hotel.

9 . Tag Antananarivo (F) Fahrt zum Flughafen und Rück­flug nach Antananarivo.



Hinweis: Diese Rundreise wird nur in den Monaten Juni – Oktober durchgeführt.