1 . Tag Antananarivo (A) Abends Ankunft in Antananarivo, Transfer ins Hotel.

2 . Tag Diego Suarez (F, A) Weiterflug nach Diego Suarez. Transfer in Ihr Hotel.

3 . Tag Die drei Buchten (F, M, A) Ganztägiger Ausflug zu den drei Buchten Baie des Dunes, Baie des Sakalava und Baie des Pigeons mit Picknick unterwegs. Kurze Fahrt bis nach Joffreville.

4 . Tag Montagne d'Ambre (F, M, A) Der ganze Tag steht für einen Ausflug in den Nationalpark Montagne d’Ambre zur Verfügung. Picknick unterwegs.

5 . Tag Ankarana (F, M, A) Weiterfahrt bis nach Ankarana. Unterwegs Besuch der Tsingy Rouge. Picknick unterwegs.

6 . Tag Ankarana (F, M, A) Ganztagesausflug in den Nationalpark von Ankarana.

7 . Tag Nosy Bé (F, A) Fahrt an die Küste bis nach Ankify, Bootstransfer nach Nosy Bé. Transfer zu Ihrem Hotel. Rest des Tages zur Erholung am schönen Strand des Hotels.

8 . Tag Nosy Tanikely (F, M, A) Ganztägiger Bootsausflug zur Insel Nosy Tanikely mit Picknick am herrlich weissen Sandstrand.

9 . Tag Antananarivo (F) Sie haben die Möglichkeit, Ihren Aufenthalt in Nosy Bé zu verlängern. Sonst werden Sie am Nachmittag abgeholt und zum Flughafen gebracht. Flug nach Antananarivo. Abends Rückflug in die Schweiz oder Fortsetzung Ihrer Reise nach Wunsch.