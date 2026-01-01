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Morondava – Die Baobab Allee ab Antananarivo/Tulear

Lassen Sie sich die Baobab Allee nicht entgehen! Dieser Abstecher kann problemlos vor oder nach einer Rundreise (z. B. Grosse Madagaskar Rundreise) angehängt werden.
Morondava – Die Baobab Allee ab Antananarivo/Tulear
ab CHF 3480.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights:
- Wanderung im Kirindy Reservat
- Lemuren, Chamäleons
- Baobab Allee bei Sonnenuntergang
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Morondava (A)

Flug nach Morondava. Transfer ins Hotel.

2. Tag Kirindy Reservat / Baobab Allee (F, M, A)

Ausflug zum Kirindy Reservat. Während einer Wanderung durch diesen Trockenwald treffen Sie auf verschiedene Lemurenarten, Schlangen und Chamäleons. Picknick unter­wegs. Anschliessend Fahrt weiter zur Baobab Allee. Ge­niessen Sie diese wunderschöne, eindrückliche Landschaft mit unzähligen Baobab­-Bäumen bei Sonnenuntergang. Rückfahrt nach Morondava.

3. Tag Morondava (F, A)

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

4. Tag Antananarivo (F)

Fahrt zum Flughafen. Rückflug nach Antananarivo oder Fort­setzung Ihrer Rundreise.

Im Preis inbegriffen:
Rundreise im 4x4 – Fahrzeug oder Minivan
  • Inlandflüge Antananarivo/Tulear – Morondava – Antananarivo/Tulear
  • Unterkunft mit Halbpension
  • Picknick Mittagessen am 2. Tag
  • Ganztagesausflug Tag 2
  • Transfers gemäss Programm

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 3480.– / pro Person

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