Kirindy Reservat / Baobab Allee (F, M, A)

Ausflug zum Kirindy Reservat. Während einer Wanderung durch diesen Trockenwald treffen Sie auf verschiedene Lemurenarten, Schlangen und Chamäleons. Picknick unter­wegs. Anschliessend Fahrt weiter zur Baobab Allee. Ge­niessen Sie diese wunderschöne, eindrückliche Landschaft mit unzähligen Baobab­-Bäumen bei Sonnenuntergang. Rückfahrt nach Morondava.