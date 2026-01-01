Morondava – Die Baobab Allee ab Antananarivo/Tulear
Morondava – Die Baobab Allee ab Antananarivo/Tulear
ab CHF 3480.– / pro Person
ab/bis Antananarivo/Tulear
Highlights:
- Wanderung im Kirindy Reservat
- Lemuren, Chamäleons
- Baobab Allee bei Sonnenuntergang
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Morondava (A)
Flug nach Morondava. Transfer ins Hotel.
2. Tag Kirindy Reservat / Baobab Allee (F, M, A)
Ausflug zum Kirindy Reservat. Während einer Wanderung durch diesen Trockenwald treffen Sie auf verschiedene Lemurenarten, Schlangen und Chamäleons. Picknick unterwegs. Anschliessend Fahrt weiter zur Baobab Allee. Geniessen Sie diese wunderschöne, eindrückliche Landschaft mit unzähligen Baobab-Bäumen bei Sonnenuntergang. Rückfahrt nach Morondava.
3. Tag Morondava (F, A)
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.
4. Tag Antananarivo (F)
Fahrt zum Flughafen. Rückflug nach Antananarivo oder Fortsetzung Ihrer Rundreise.
Im Preis inbegriffen:
- Inlandflüge Antananarivo/Tulear – Morondava – Antananarivo/Tulear
- Unterkunft mit Halbpension
- Picknick Mittagessen am 2. Tag
- Ganztagesausflug Tag 2
- Transfers gemäss Programm
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 3480.– / pro Person