1 . Tag Morondava (A) Flug nach Morondava. Transfer ins Hotel.

2 . Tag Kirindy Reservat, Baobab Allee (F, M, A) Ausflug zum Kirindy Reservat inkl. Mittagessen. Anschliessend Fahrt weiter zur Baobab Allee. Geniessen Sie diese wunderschöne eindrückliche Landschaft mit unzahligen Baobab-Bäumen bei Sonnenuntergang. Ruckfahrt nach Morondava.

3 . Tag Belo Sur Mer (F, A) Fahrt der Küste entlang in Richtung Süden bis nach Belo sur Mer.

4 . Tag Manja (F, A) Die Stadt Manja liegt innerhalb des Landes Sakalava du Menabe, ca. 6 Stunden Fahrt ab Belo sur Mer. Die Stadt war im 19. Jahrhundert die Hauptstadt eines kleinen Konigreichs. Die Bewohner widmen sich sowohl der Landwirtschaft als auch der Rinder-, Schaf- und Ziegenzucht.

5 . Tag Andavadoaka (F, A) Nach dem Frühstück Weitefahrt via Morombe bis zum Vezo Fischerdorf Andavadoaka.

6 . Tag Andavadoaka (F, A) Tag zur freien Verfügung in Andavadoaka.

7 . Tag Salary (F, A) Weiterfahrt der Küste entlang bis nach Salary.

8 . Tag Salary (F, A) Am Morgen Besuch des Mikea Walds. Mit seiner einzigartigen Flora und Vegetation hat dieser Wald schon immer fasziniert. Anschliessend Zeit zum Entspannen am Strand.

9 . Tag Salary (F, A) Weiterer Tag zur freien Verfugung in Salary.

10 . Tag Ifaty (F, A) Die letzte Etappe der Küste entlang führt Sie nach Ifaty.

11 . Tag Isalo (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt nach Tulear. Stadtrundfahrt und Besichtigung des Arboretums. Weiterfahrt bis nach Ranohira beim Isalo Nationalpark.

12 . Tag Isalo (F, M, A) Ganztagesausflug zum nahen Isalo-Nationalpark.

13 . Tag Fianarantsoa (F, A) Fahrt durch das Horombe Plateau bis nach Ambalavao. Besichtigung des Anja Parks und der Papierfabrik von Antemoro.

14 . Tag Antsirabe (F, A) Die heutige Fahrt durchs Hochland führt zur wichtigen Stadt Antsirabe.

15 . Tag Antananarivo / Rückreise (F) Am Morgen Besichtigung der Kraterseen Andraikiba und Tritriva. Anschliessend Fahrt bis nach Antananarivo. Fortsetzung Ihrer Reise nach Wunsch.