Den Süden entdecken ab Antananarivo
Den Süden entdecken ab Antananarivo
ab CHF 6359.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights:
- Fahrt der Westküste entlang von Morondava bis nach Salary
- Kirindy Reservat und Baobab Allee
- Ifaty
- Besuch des Isalo Nationalparks
- Besichtigung des Anja Parks sowie der wichtigen Stadt Antsirabe
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Morondava (A)
Flug nach Morondava. Transfer ins Hotel.
2. Tag Kirindy Reservat, Baobab Allee (F, M, A)
Ausflug zum Kirindy Reservat inkl. Mittagessen. Anschliessend Fahrt weiter zur Baobab Allee. Geniessen Sie diese wunderschöne eindrückliche Landschaft mit unzahligen Baobab-Bäumen bei Sonnenuntergang. Ruckfahrt nach Morondava.
3. Tag Belo Sur Mer (F, A)
Fahrt der Küste entlang in Richtung Süden bis nach Belo sur Mer.
4. Tag Manja (F, A)
Die Stadt Manja liegt innerhalb des Landes Sakalava du Menabe, ca. 6 Stunden Fahrt ab Belo sur Mer. Die Stadt war im 19. Jahrhundert die Hauptstadt eines kleinen Konigreichs. Die Bewohner widmen sich sowohl der Landwirtschaft als auch der Rinder-, Schaf- und Ziegenzucht.
5. Tag Andavadoaka (F, A)
Nach dem Frühstück Weitefahrt via Morombe bis zum Vezo Fischerdorf Andavadoaka.
6. Tag Andavadoaka (F, A)
Tag zur freien Verfügung in Andavadoaka.
7. Tag Salary (F, A)
Weiterfahrt der Küste entlang bis nach Salary.
8. Tag Salary (F, A)
Am Morgen Besuch des Mikea Walds. Mit seiner einzigartigen Flora und Vegetation hat dieser Wald schon immer fasziniert. Anschliessend Zeit zum Entspannen am Strand.
9. Tag Salary (F, A)
Weiterer Tag zur freien Verfugung in Salary.
10. Tag Ifaty (F, A)
Die letzte Etappe der Küste entlang führt Sie nach Ifaty.
11. Tag Isalo (F, A)
Nach dem Frühstück Fahrt nach Tulear. Stadtrundfahrt und Besichtigung des Arboretums. Weiterfahrt bis nach Ranohira beim Isalo Nationalpark.
12. Tag Isalo (F, M, A)
Ganztagesausflug zum nahen Isalo-Nationalpark.
13. Tag Fianarantsoa (F, A)
Fahrt durch das Horombe Plateau bis nach Ambalavao. Besichtigung des Anja Parks und der Papierfabrik von Antemoro.
14. Tag Antsirabe (F, A)
Die heutige Fahrt durchs Hochland führt zur wichtigen Stadt Antsirabe.
15. Tag Antananarivo / Rückreise (F)
Am Morgen Besichtigung der Kraterseen Andraikiba und Tritriva. Anschliessend Fahrt bis nach Antananarivo. Fortsetzung Ihrer Reise nach Wunsch.
Im Preis inbegriffen:
- Mittagessen an Tag 2 & 12
- Transfers gemäss Programm
- alle Parkeintritte
- Rundreise im 4x4-Fahrzeug mit Französisch/Englisch/Deutsch sprechendem Fahrer (Englisch & Deutsch jeweils auf Anfrage)
- Inlandflug Antananarivo – Morondava
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 6359.– / pro Person