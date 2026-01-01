1 . Tag Antananarivo Abends Ankunft in Antananarivo, Transfer ins Hotel.

2 . Tag Masoala Nationalpark (F, M, A) (Masoala Forest Lodge) Flug nach Maroantsetra. Bootsfahrt durch die Antongil Bucht zur «Masoala Forest Lodge». Die Überfahrt dauert ca. 1 – 2 Stunden. Nach einer Siesta, geführte Wanderung entlang der Küste.

3 . Tag Masoala Nationalpark (F, M, A) (Masoala Forest Lodge) Geführte Waldwanderung durch den primären Regenwald. Besichtigung von Vögeln, Lemuren, und Chamäleons. Am Nachmittag stehen diverse Aktivitäten zur Auswahl wie Schnorcheln oder ein Ausflug mit dem Kajak.

4 . Tag Masoala Nationalpark (F, M, A) (Masoala Forest Lodge) Geführte Wanderung durch den Wald auf der Suche der Helmvanga. Weiter zu den Wasserfällen vom Tampolo Fluss. Anschliessend steigen Sie in eine traditionelle «Pirogue» um. Nachts Möglichkeit zu einer Wanderung um nachtaktive Tiere zu sehen.

5 . Tag Antananarivo (F, M) Bootsfahrt zurück nach Maroantsetra. Transfer zum Flughafen für Ihren Flug zurück nach Antananarivo.



Hinweis / Tipp: Der Aufenthalt in der Masoala Forest Lodge kann, unter Berücksichtigung des Flugplans, verlängert werden und mit einer Expedition zum Cap Masoala ergänzt werden.