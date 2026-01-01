Faszination Madagaskar ab Antananarivo
Faszination Madagaskar ab Antananarivo
ab CHF 4350.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights:
- Fort Dauphin
- Traditionelle Grabstätte und Dörfer
- Berenty Reservat
- Bootsausflug nach Lokaro
- Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Antananarivo
Abends Ankunft in Antananarivo, Transfer ins Hotel.
2. Tag Fort Dauphin (F, M, A)
Weiterflug nach Fort Dauphin (Tolanaro). Transfer ins Hotel.
3. Tag Berenty (F, M, A)
Auf der malerischen Fahrt zum Berenty Reservat (90 km), besichtigen Sie traditionelle Grabstätte und Dörfer. Nach dem Mittagessen zu Fuss auf die Suche nach Lemuren.
4. Tag Fort Dauphin (F, M, A)
Vormittags Besuch im Lemuren Reservat, vom botanischen Garten und vom Antandroy Museum. Mittagessen aus der Lunchbox. Am Nachmittag Rückfahrt nach Fort Dauphin.
5. Tag Fort Dauphin / Lokaro (F, M, A)
Während eines ganztägigen Bootsausfluges auf der Lagune bei Fort Dauphin bis Lokaro (40 km) entdecken Sie die faszinierende Landschaft des Südens. Wanderung mit Picknick unterwegs.
6. Tag Antananarivo (F)
Flug nach Antananarivo. Transfer ins Hotel. Anschliessend Stadtrundfahrt sowie Besichtigung des Fotomuseums oder Palast der Königin.
7. Tag Perinet (F, M, A)
Nach dem Frühstück Fahrt durchs Hochland nach Perinet mit Besuch der Reptilienfarm von M. Peyrieras (160 km). Am Nachmittag Besuch des Parks Vakona, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri.
8. Tag Antananarivo (F)
Besuch des Reservates von Perinet. Am Nachmittag Rückfahrt nach Antananarivo.
9. Tag Rückreise (F)
Fahrt zum Flughafen. Rückflug in die Schweiz oder Fortsetzung Ihrer Reise nach Wunsch.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft mit Vollpension während der Rundreise ausser in Antananarivo nur Frühstück inbegriffen
- Rundreise im 4x4-Fahrzeug
- Deutsch, Französisch oder Englisch sprechender Guide in Antananarivo und während den zwei Tagen nach Perinet
- Französisch oder Englisch sprechender Fahrer/Guide in Fort Dauphin und im Berenty Reservat
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 4350.– / pro Person