1 . Tag Antananarivo Abends Ankunft in Antananari­vo, Transfer ins Hotel.

2 . Tag Fort Dauphin (F, M, A) Weiterflug nach Fort Dauphin (Tolanaro). Transfer ins Hotel.

3 . Tag Berenty (F, M, A) Auf der malerischen Fahrt zum Berenty Reservat (90 km), besichtigen Sie traditionelle Grabstätte und Dörfer. Nach dem Mittagessen zu Fuss auf die Suche nach Lemuren.

4 . Tag Fort Dauphin (F, M, A) Vormittags Besuch im Lemu­ren­ Reservat, vom botanischen Garten und vom Antandroy Museum. Mittagessen aus der Lunchbox. Am Nachmittag Rückfahrt nach Fort Dauphin.

5 . Tag Fort Dauphin / Lokaro (F, M, A) Während eines ganztägigen Bootsausfluges auf der Lagune bei Fort Dauphin bis Lokaro (40 km) entdecken Sie die faszinierende Landschaft des Südens. Wanderung mit Pick­nick unterwegs.

6 . Tag Antananarivo (F) Flug nach Antananarivo. Trans­fer ins Hotel. Anschliessend Stadtrundfahrt sowie Besichti­gung des Fotomuseums oder Palast der Königin.

7 . Tag Perinet (F, M, A) Nach dem Frühstück Fahrt durchs Hochland nach Perinet mit Besuch der Reptilienfarm von M. Peyrieras (160 km). Am Nachmittag Besuch des Parks Vakona, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri.

8 . Tag Antananarivo (F) Besuch des Reservates von Peri­net. Am Nachmittag Rückfahrt nach Antananarivo.

9 . Tag Rückreise (F) Fahrt zum Flughafen. Rückflug in die Schweiz oder Fortsetzung Ihrer Reise nach Wunsch.