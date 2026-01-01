Grosse Madagaskar Rundreise ab Antananarivo
Grosse Madagaskar Rundreise ab Antananarivo
ab CHF 7230.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights:
- Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri
- Bootsfahrt auf dem Canal des Pangalanes
- Übernachtung im Buschhaus
- Wanderungen im Naturreservat Ranomafana und Isalo Nationalpark
- Strandtage in Ifaty
16 Tage / 15 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Antananarivo
Ankunft in Antananarivo, Transfer ins Hotel.
2. Tag Antananarivo (F)
Halbtagesausflug zum Sommerpalast der Königinnen und Könige in Ambohimanga.
3. Tag Perinet (F, M, A)
Fahrt durchs Hochland nach Perinet (145 km) mit Besuch der Reptilienfarm in Marozevo. Nachmittags Besuch des Parks Vakona (Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri).
4. Tag Ankanin'ny Nofy (F, M, A)
Besuch des Andasibe Parks. Fahrt zur Ostküste, wo Sie in ein Boot umsteigen und bis Ankanin’ny Nofy fahren.
5. Tag Ankanin'ny Nofy (F, M, A)
Der Tag steht Ihnen für Spaziergänge im Urwald oder Bootsfahrten zur Verfügung.
Der Tag steht Ihnen für Spaziergänge im Urwald oder Bootsfahrten zur Verfügung.
Optional: Pflanzen Sie Ihren eigenen Baum und unterstützen Sie damit das private Reservat vom Palmarium Hotel.
6. Tag Tamatave (F, M, A)
Bootsfahrt nach Tamatave. Am Nachmittag Zeit, Tamatave auf eigene Faust kennenzulernen.
7. Tag Antananarivo (F)
Flug nach Antanarivo und Transfer ins Hotel. Stadtrundfahrt und Besuch des Fotomuseums oder Palast der Königin.
8. Tag Antsirabe (F, M, A)
Die heutige Fahrt durchs Hochland führt zur wichtigen Stadt Antsirabe.
9. Tag Ranomafana (F, M, A)
Die Etappe führt zur Kleinstadt Ambositra. Nach dem Mittagessen Fahrt zum Naturreservat von Ranomafana.
10. Tag Fianarantsoa (F, M, A)
Wanderung im Naturreservat von Ranomafana. Am Nachmittag Fahrt in die Provinzhauptstadt Fianarantsoa.
11. Tag Isalo (F, M, A)
Nun verlassen Sie das Hochland und erreichen die völlig andere Landschaft des «wilden Südens». Besuch und Picknick im Anja Park.
12. Tag Isalo (F, M, A)
Ganztagesausflug zum nahen Isalo-Nationalpark.
13. Tag Tulear / Ifaty (F, M, A)
Die letzte Etappe führt Sie bis nach Ifaty.
Die letzte Etappe führt Sie bis nach Ifaty.
Optional: Besuch einer Blindenschule. Unterstützen Sie gleichzeitig mit Ihrem Besuch die Schule.
14-15. Tag Ifaty (F, A)
2 Tage zur Erholung.
16. Tag Rückreise (F)
Flug nach Antananarivo.
Flug nach Antananarivo.
Verlängerungsmöglichkeiten
Diese Rundreise kann z. B. mit Fort Dauphin und dem Berenty Reservat (Programm gemäss S. 220, Tag 2 – 6), mit der Rundreise «Morondava – Die Baobab Allee» (S. 223) verlängert werden.
Im Preis inbegriffen:
- Rundreise im 4x4 – Fahrzeug mit Französisch sprechendem Fahrer (Deutsch sprechende Reiseleitung auf Anfrage)
- Bootsfahrt auf dem Canal des Pangalanes
- Lokale Deutsch sprechende Reiseleitung in Antananarivo
- Inlandflüge Tamatave– Antananarivo & Tulear– Antananarivo.
Preise
16 Tage / 15 Nächte ab CHF 7230.– / pro Person