1 . Tag Antananarivo Ankunft in Antanana­rivo, Transfer ins Hotel.

2 . Tag Antananarivo (F) Halbtagesaus­flug zum Sommerpalast der Königin­nen und Könige in Ambohimanga.

3 . Tag Perinet (F, M, A) Fahrt durchs Hochland nach Perinet (145 km) mit Besuch der Reptilien­farm in Marozevo. Nachmittags Besuch des Parks Vakona (Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri).

4 . Tag Ankanin'ny Nofy (F, M, A) Besuch des Andasibe Parks. Fahrt zur Ostküste, wo Sie in ein Boot umsteigen und bis Ankanin’ny Nofy fahren.

5 . Tag Ankanin'ny Nofy (F, M, A) Der Tag steht Ihnen für Spaziergänge im Urwald oder Bootsfahrten zur Verfügung.



Optional: Pflanzen Sie Ihren eigenen Baum und unterstützen Sie damit das private Reservat vom Palmarium Hotel.

6 . Tag Tamatave (F, M, A) Bootsfahrt nach Tama­tave. Am Nachmittag Zeit, Tama­ta­ve auf eigene Faust kennenzulernen.

7 . Tag Antananarivo (F) Flug nach Antanarivo und Transfer ins Hotel. Stadtrundfahrt und Besuch des Fotomuseums oder Palast der Königin.

8 . Tag Antsirabe (F, M, A) Die heutige Fahrt durchs Hochland führt zur wichtigen Stadt Antsirabe.

9 . Tag Ranomafana (F, M, A) Die Etappe führt zur Kleinstadt Am­bo­sitra. Nach dem Mittagessen Fahrt zum Naturreservat von Ranomafana.

10 . Tag Fianarantsoa (F, M, A) Wanderung im Naturreservat von Ranomafana. Am Nach­mittag Fahrt in die Provinzhauptstadt Fianarantsoa.

11 . Tag Isalo (F, M, A) Nun verlassen Sie das Hochland und erreichen die völlig andere Landschaft des «wilden Südens». Besuch und Picknick im Anja Park.

12 . Tag Isalo (F, M, A) Ganztagesausflug zum nahen Isalo-Nationalpark.

13 . Tag Tulear / Ifaty (F, M, A) Die letzte Etappe führt Sie bis nach Ifaty.



Optional: Besuch einer Blindenschule. Unterstützen Sie gleichzeitig mit Ihrem Besuch die Schule.

14-15 . Tag Ifaty (F, A) 2 Tage zur Erholung.

16 . Tag Rückreise (F) Flug nach Antananarivo.



Verlängerungs­möglichkeiten

Diese Rundreise kann z. B. mit Fort Dauphin und dem ­Berenty Reservat (Programm gemäss S. 220, Tag 2 – 6), mit der Rundreise «Morondava – Die Baobab Allee» (S. 223) verlängert werden.