1 . Tag Antananarivo Ankunft in Antananarivo, Transfer ins Hotel.

2 . Tag Andasibe (Perinet) (F) Fahrt vorbei an Merinadörfern, bis nach Andasibe. Abendliche Wanderung, um nachtaktive Lemuren und andere Tiere zu beobachten.

3 . Tag Andasibe (Perinet) (F) Besuch des Reservats in Andasibe um die Indri Indri zu sehen. Wanderung durch den Orchideenpark. Am Nachmittag Besuch vom Andasibe Dorf.

4 . Tag Antsirabe (F) Fahrt zurück nach Antananari­vo und weiter über das Hoch­land in Richtung Süden nach Antsirabe. Unterwegs Halt in der Stadt Ambatolampy, die als Quelle für Aluminium berühmt ist.

5 . Tag Ranomafana (F) Fahrt nach Ambositra, dem Zentrum von Madagaskars Holzschnitzindustrie. Sie verlassen die Hauptstrasse und erreichen das heutige Ziel, den Ranomafana Nationalpark.

6 . Tag Ranomafana (F) Wanderung im Nationalpark um Lemuren, Chamäleons und andere Tiere zu sehen.

7 . Tag Isalo (F) Fahrt vorbei an Fianarantsoa bis nach Ambalavao, bekannt für die Weinindustrie. Besuch der Papierfabrik. Fahrt durch das riesige «Plateau de Horom­be» – die tiefrote Erde erinnert an das «Niemandsland».

8 . Tag Isalo (F) Besuch des Isalo Nationalparks. Wanderung zum natürlichen Swimming Pool.

9 . Tag Ifaty (F) Auf dem Weg bis nach Tulear können Sie die «Mahafaly» und die «Antandroy Gräber» bewundern. Weiterfahrt bis nach Ifaty.

10 . Tag Ifaty (F) Der heutige Tag steht Ihnen am Strand von Ifaty zur freien Verfügung.

11 . Tag Antananarivo (F) Fahrt zurück nach Tulear und Flug nach Antananarivo. Trans­fer zu Ihrem Hotel.

12 . Tag Rückreise (F) Transfer zum Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz oder Fortsetzung Ihrer Reise nach Wunsch.