Madagaskar zum Kennenlernen ab Antananarivo
Madagaskar zum Kennenlernen ab Antananarivo
ab CHF 4165.– / pro Person
ab/bis Antananarivo
Highlights:
- Fahrt durch Merinadörfer
- Perinet, Heimat der grössten Lemurenart Indri Indri
- Wanderung im Nationalpark Ranomafana
- Besuch des Isalo Nationalparks
- Strandtage in Ifaty
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Antananarivo
Ankunft in Antananarivo, Transfer ins Hotel.
2. Tag Andasibe (Perinet) (F)
Fahrt vorbei an Merinadörfern, bis nach Andasibe. Abendliche Wanderung, um nachtaktive Lemuren und andere Tiere zu beobachten.
3. Tag Andasibe (Perinet) (F)
Besuch des Reservats in Andasibe um die Indri Indri zu sehen. Wanderung durch den Orchideenpark. Am Nachmittag Besuch vom Andasibe Dorf.
4. Tag Antsirabe (F)
Fahrt zurück nach Antananarivo und weiter über das Hochland in Richtung Süden nach Antsirabe. Unterwegs Halt in der Stadt Ambatolampy, die als Quelle für Aluminium berühmt ist.
5. Tag Ranomafana (F)
Fahrt nach Ambositra, dem Zentrum von Madagaskars Holzschnitzindustrie. Sie verlassen die Hauptstrasse und erreichen das heutige Ziel, den Ranomafana Nationalpark.
6. Tag Ranomafana (F)
Wanderung im Nationalpark um Lemuren, Chamäleons und andere Tiere zu sehen.
7. Tag Isalo (F)
Fahrt vorbei an Fianarantsoa bis nach Ambalavao, bekannt für die Weinindustrie. Besuch der Papierfabrik. Fahrt durch das riesige «Plateau de Horombe» – die tiefrote Erde erinnert an das «Niemandsland».
8. Tag Isalo (F)
Besuch des Isalo Nationalparks. Wanderung zum natürlichen Swimming Pool.
9. Tag Ifaty (F)
Auf dem Weg bis nach Tulear können Sie die «Mahafaly» und die «Antandroy Gräber» bewundern. Weiterfahrt bis nach Ifaty.
10. Tag Ifaty (F)
Der heutige Tag steht Ihnen am Strand von Ifaty zur freien Verfügung.
11. Tag Antananarivo (F)
Fahrt zurück nach Tulear und Flug nach Antananarivo. Transfer zu Ihrem Hotel.
12. Tag Rückreise (F)
Transfer zum Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz oder Fortsetzung Ihrer Reise nach Wunsch.
Im Preis inbegriffen:
- Inlandflug Tular – Antananarivo
- Transfers gemäss Programm
- Transport in einem Kleinbus
- Alle Eintrittsgelder
- Lokale Reiseleitung in den Nationalparks
- Alle Ausflüge wie beschrieben
- Bei 2 – 3 Personen inkl. madagassischer Fahrer/Guide (Englisch sprechender Guide gegen Aufpreis möglich)
- Ab 4 Personen Englisch sprechender Fahrer/Guide ab Tag 2 bis Tag 10
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 4165.– / pro Person