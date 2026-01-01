Die einzigartige Naturlandschaft des Mount Kenya Massivs ist gekennzeichnet von tropischem Regenwald und steilen hohen Gipfeln. Der Wald ist Rückzugsgebiet von Affen und Leoparden. Im Savannengebiet des Mount Kenia leben grosse Elefantenherden. Auch die Gebiete über der Waldgrenze (3'200 m) sind üppig bewachsen. Der 5'199 m hohe Batian und andere Gipfel sind teilweise vergletschert. Hier erleben Naturfreunde eine faszinierende Flora und Fauna bei unterschiedlich anspruchsvollen Wanderungen und Trekkings. Unsere erfahrenen Afrika Spezialisten beraten Sie gern. Sie helfen, die für Sie passenden Touren und Unterkünfte zu finden.