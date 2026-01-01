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Mount Kenya und Ol Pejeta, Kenia

Mount Kenya & Ol Pejeta Reisen vom Spezialisten

Trekking am UNESCO Weltnaturerbe

Die einzigartige Naturlandschaft des Mount Kenya Massivs ist gekennzeichnet von tropischem Regenwald und steilen hohen Gipfeln. Der Wald ist Rückzugsgebiet von Affen und Leoparden. Im Savannengebiet des Mount Kenia leben grosse Elefantenherden. Auch die Gebiete über der Waldgrenze (3'200 m) sind üppig bewachsen. Der 5'199 m hohe Batian und andere Gipfel sind teilweise vergletschert. Hier erleben Naturfreunde eine faszinierende Flora und Fauna bei unterschiedlich anspruchsvollen Wanderungen und Trekkings. Unsere erfahrenen Afrika Spezialisten beraten Sie gern. Sie helfen, die für Sie passenden Touren und Unterkünfte zu finden.

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ab CHF 185.– / pro Person
Ol Pejeta

Abenteuer

Besteigen Sie bei Ihrer Wanderung auch den Mount Kenya

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