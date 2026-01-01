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Lake Naivasha, Keni

Lake Naivasha Camps und Lodges

Mächtiger See am Fusse beeindruckender Vulkane

Vor den Füssen der Vulkane Eburru, Mau Escarpment und Logonot breitet sich der Lake Naivasha aus. Es ist die Heimat einer Vielzahl von Vögeln geworden und auch die mittlerweile sehr seltenen Seeadler sind hier noch zu finden. Die Tiere halten sich das gesamte Jahr über am Lake Naivasha auf und somit kann diese Region ganzjährig bereist werden. An den Ufern tummeln sich Giraffen, Antilopen, Zebras und Wasserböcke. Wenn Sie sich den Lake Naivasha ansehen möchten, können Sie in den nahe gelegenen Safari Lodges nächtigen. Fragen Sie einfach bei unseren Spezialisten nach aktuellen Angeboten nach.

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