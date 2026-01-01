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Samburu Nationalpark, Kenia

Samburu Nationalpark Safari-Lodges und Camps

Afrikas «Big Five» aus der Nähe erleben

Durch das 165 km² grosse Naturschutzgebiet des Samburu National Reserve führen die Wanderrouten vieler Grosswildarten. Deshalb haben Sie bei einer Safari aus dem Geländewagen heraus gute Chancen, Löwen, Leoparden und Geparden live zu erleben. In den trockenen Savannen leben Oryxantilopen, Dikdikantilopen, Giraffengazellen, Grantgazellen und die seltenen Grevyzebras. Auch Elefanten besuchen die Wasserstellen am Uaso Nyeru (Ewaso-Nyiro). Manche sind so zutraulich, dass sie gelegentlich den flussnahen Lodges einen Besuch abstatten. Unsere Afrika Spezialisten kennen sich hier aus. Sie unterstützen Sie gern bei der Planung Ihres Wildnis-Abenteuers.

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