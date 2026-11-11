Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Tsavo, Kenia

Ost & West Tsavo Reisen vom Spezialisten

Unvergessliche Wanderungen erleben

Wenn die grössten Nationalparks in Kenia genannt werden, wird der Tsavo Park mit Sicherheit an erster Stelle genannt. Er wird in Ost und West unterteilt und ist in seiner Fläche so gross wie Wales. Besonders sehenswert ist Mzimi Springs. Hier treffen Sie auf Krokodile und Flusspferde. Etwas hügelig zeigt sich der westliche Teil des Nationalparks. Bei Ihrer Safari werden Sie auch Löwen und Elefanten begegnen. Wenn Sie an einem unvergesslichen Afrika-Erlebnis Interesse haben, können wir Ihnen Tsavo Ost und West Reisen empfehlen. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach verfügbaren Ferienangeboten.

Unsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Finch Hattons in Tsavo West: Suite
Finch Hattons in Tsavo West: pool:
Finch HattonsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1272.– / pro Person
Tsavo West
Severin Safari Camp in Tsavo West: Executive Suite
Severin Safari Camp in Tsavo West: activities:
Severin Safari CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 201.– / pro Person
Tsavo West

Abenteuer

Besteigen Sie bei Ihrer Wanderung auch den Mount Kenya

Kilimanjaro, Kenia

Ferien mit Kindern

Alle Informationen für Familienferien in Kenia

Safari, Kenia

Flitterwochen Kenia

Romantische Hotels und Resorts für Ihre Flitterwochen

Sunset, Kenia

Kenia Badeferien

Entspannte Badeferien an Traumstränden in Kenia

Beach, Kenia

Kenia Safaris

Beobachten Sie bei einer Safari in Kenia die Big Five

Safari, Kenia

Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps und Tricks für Ihre Kenia Reise

Kilimanjaro, Kenia

Kataloge

Online blättern oder bestellen

catalog cover
Online blättern
catalog cover
Online blättern
catalog cover
Online blättern

Das könnte Sie auch interessieren