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Zentralamerika

Zentralamerika Reisen vom Spezialisten

Feurige Lebensfreude

Zentralamerika bietet dem Besucher eine kaum zu übertreffende Vielfalt an unberührter Natur und abwechslungsreichen Landschaften. Üppige Dschungel wechseln sich ab mit Zeugnissen alter Kulturen, lebensfrohe Menschen und farbenprächtige Märkte erfreuen die Seele und das Auge.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Zentralamerika 

Costa Rica Reisen

Die temperamentvollen «Ticos», wie sich die Bewohner Costa Ricas nennen, gehören zu den freundlichsten und liebenswertesten Menschen, die man sich für seinen Urlaub wünschen kann. Seit der Unabhängigkeit von Spanien im Jahre 1821 kann auf eine stabile Geschichte zurückgeblickt werden. Der Reichtum des Landes besteht aus der  einzigartigen Pflanzen- und Tierwelt. Ein grosser Anteil der Fläche ist zu Reservaten und Nationalparks erklärt worden, die zu den eindrucksvollsten der Welt gehören. Entdecken Sie Costa Ricas Vulkangipfel, die unberührten Sandstrände, die Korallenriffe und die tropischen Regenwäldern.

Guatemala Reisen

Nur wenige Länder auf der Welt sind so farbenprächtig und freundlich wie Guatemala. Der Farbreichtum zeigt sich überall, angefangen vom saftigen Grün des Dschungels, dem kräftigen Blau der Seen, bis hin zu den vielfarbigen Kostümen einer Bewohner. Guatemala bietet Besuchern eine kulturhaltige Geschichte, die in Form von sehr eindrücklichen Mayastätten noch vielerorts präsent ist und Tausende von Jahren zurückreicht.

Belize Reisen

Belize führt Sie vom interessanten Tierreich des Dschungels von Belize zur mystischen Mayastätte Tikal in Guatemala. Sie schnorcheln zwischen Korallen bei der traumhaft en «Bounty-Insel» South Water Caye und stossen in abgelegenen Gebieten aufselbstversorgende Maya-Dörfer.

Honduras Reisen

Honduras ist reich an Sehenswürdigkeiten. Es locken Berge mit sattgrünen Pinienwäldern, faszinierende Mayatempel, der grösste noch zusammenhängende Regenwald Zentralamerikas und verträumte Buchten mit zauberhaft en Stränden. Wenige Kilometer vom Festland entfernt befi ndet sich eine der weltweit schönsten Tauch- und Badegegenden. Der Archipel der Bay Islands gehört zum zweitgrössten Korallenriff der Erde und ist ein echter Geheimtipp.

Panama Reisen

Ein Streifzug durch die quicklebendige Stadt Panama City, eine Wanderung im Vulkantal El Valle de Antón, eine Bootsfahrt auf dem Gatún-See und der weltbekannte Panama-Kanal bilden eine Auswahl an Höhepunkten, die das kleine, tropische Land zwischen Karibik und Pazifik zu bieten hat.

Nicaragua Reisen

Zwischen Atlantik und Pazifk gelegen bietet dieses Land eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt sowie Zeugnisse einer bewegten Geschichte. Nicaragua besitzt alles, was Sie sich von einem tropischen Land wünschen können: Einsame, weite Sandstrände, kleine Buchten mit kristallklarem Wasser, dichte Wälder mit abenteuerlichen Dschungelflüssen und überwältigende Berglandschaften mit imposanten Vulkanen. Es erwartet Sie eine unverfälschte Herzlichkeit und Gastfreundschaft.

Costa Rica
Mexiko
Guatemala
Belize
Honduras
Panama
Nicaragua
El Salvador

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

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