Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen
Schmale Insel im türkisen Meer im Abendlicht (Foto: Abdulla Abeedh, Unsplash)

Black Week bei Knecht Reisen

Bis zu CHF 300.– Rabatt auf Ihre Traumreise – vom 23. bis 27. November 2026

Unsere Reisespezialistinnen und -spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen

Je grösser die Reise, desto grösser der Rabatt.

Montag, 23. bis Freitag, 27. November 2026in den Reisebüros oder online

  1. CHF 100.– ab CHF 1'000.– Buchungswert
  2. CHF 200.– ab CHF 2'000.– Buchungswert
  3. CHF 300.– ab CHF 3'000.– Buchungswert
Termin im Reisebüro Reisebüro in Ihrer Nähe wählen, Termin vereinbaren und vor Ort persönlich beraten lassen Online anfragen Genauso persönlich beraten: Reisewunsch online senden, Ihre Reisespezialistin oder Ihr Reisespezialist meldet sich

So kommen Sie zu Ihrem Rabatt

  1. Traumreise wählen Ihre Reisespezialistin oder Ihr Reisespezialist stellt sie mit Ihnen zusammen.
  2. Vom 23. bis 27. November buchen Persönlich beraten im Reisebüro oder online – so, wie es für Sie am einfachsten ist.
  3. Rabatt erhalten Je nach Buchungswert erhalten Sie CHF 100.–, 200.– oder 300.– Rabatt, einmalig pro Buchung.

Aktionsbedingungen

Gültig für Neubuchungen vom 23.11. bis 27.11.2026, in den Knecht Reisen Reisebüros oder online. Der Rabatt gilt einmalig pro Buchung und richtet sich nach dem Buchungswert. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen. Keine Barauszahlung möglich.

Das könnte Sie auch interessieren