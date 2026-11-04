Je nach Buchungswert erhalten Sie CHF 100.–, 200.– oder 300.– Rabatt, einmalig pro Buchung.

Persönlich beraten im Reisebüro oder online – so, wie es für Sie am einfachsten ist.

Ihre Reisespezialistin oder Ihr Reisespezialist stellt sie mit Ihnen zusammen.

Aktionsbedingungen

Gültig für Neubuchungen vom 23.11. bis 27.11.2026, in den Knecht Reisen Reisebüros oder online. Der Rabatt gilt einmalig pro Buchung und richtet sich nach dem Buchungswert. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen. Keine Barauszahlung möglich.