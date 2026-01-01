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- Gültig bei Neubuchungen ab CHF 1'000.–
- Buchungszeitraum: 1. Januar 2027 bis 31. März 2027
- Nur bei Knecht Reisen Einsiedeln einlösbar
- Pro Buchung ein Rabatt einlösbar
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Knecht Reisen AG
Reisebüro Einsiedeln
Hauptstrasse 6
8840 Einsiedeln
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Öffnungszeiten
Mo – Fr: 09:00–12:00 / 13:00–17:00 Uhr
Sa: nach Vereinbarung
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