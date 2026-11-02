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Angebotsbedingungen
- Gültig bei Neubuchungen ab CHF 1'000.–
- Buchungszeitraum: 1. Dezember 2026 bis 31. März 2027
- Nur bei Knecht Reisen Rheinfelden, Frick und Gelterkinden einlösbar
- Pro Buchung ein Rabatt einlösbar
- Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar
- Keine Barauszahlung möglich
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Knecht Reisen Rheinfelden
Marktgasse 61
4310 Rheinfelden
Öffnungszeiten
Mo: geschlossen
Di – Fr: 09:00–12:30 / 13:30–17:00 Uhr
Sa: auf Terminvereinbarung
+41 61 831 55 43
rheinfelden@knecht-reisen.ch
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Knecht Reisen Frick
Hauptstrasse 45
5070 Frick
Öffnungszeiten
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Knecht Reisen Gelterkinden
Ochsengasse 1
4460 Gelterkinden
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Di: geschlossen
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