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So lösen Sie Ihren Rabatt ein

  1. Beratungstermin vereinbaren oder direkt vorbeikommen
  2. Beim Buchungsabschluss den «Theater-Kienberg-Rabatt» erwähnen
  3. CHF 100.– werden direkt vom Reisepreis abgezogen

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Rheinfelden Frick Gelterkinden

Angebotsbedingungen

  • Gültig bei Neubuchungen ab CHF 1'000.–
  • Buchungszeitraum: 1. Dezember 2026 bis 31. März 2027
  • Nur bei Knecht Reisen Rheinfelden, Frick und Gelterkinden einlösbar
  • Pro Buchung ein Rabatt einlösbar
  • Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar
  • Keine Barauszahlung möglich

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Knecht Reisen Rheinfelden
Marktgasse 61
4310 Rheinfelden

Öffnungszeiten
Mo: geschlossen
Di – Fr: 09:00–12:30 / 13:30–17:00 Uhr
Sa: auf Terminvereinbarung

+41 61 831 55 43
rheinfelden@knecht-reisen.ch
Knecht Reisen Frick
Hauptstrasse 45
5070 Frick

Öffnungszeiten
Mo, Mi – Fr: 09:00–12:30 / 13:30–16:00 Uhr
Di: 09:00–12:30 Uhr
Sa: 09:00–12:00 Uhr

+41 62 865 67 10
frick@knecht-reisen.ch
Knecht Reisen Gelterkinden
Ochsengasse 1
4460 Gelterkinden

Öffnungszeiten
Mo, Mi – Fr: 09:00–12:00 / 13:00–17:00 Uhr
Di: geschlossen
Sa: 09:00–12:00 Uhr

+41 61 981 34 44
gelterkinden@knecht-reisen.ch

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