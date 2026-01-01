Vom Sunshine State ins Inselparadies ab Tampa

1-2 . Tag Tampa Individuelle Anreise nach Tampa. Spazieren Sie entlang des eleganten Riverwalks, entdecken Sie renommierte Museen wie das Tampa Museum of Art und lassen Sie sich in ausgewählten Michelin-Restaurants kulinarisch verwöhnen – eine perfekte Verbindung aus Kultur, Genuss und modernem Lifestyle. 2 Nächte im Hotel Haya o.ä.

3 . Tag St. Petersburg (ca. 40 km) Mit der Fahrt über die Howard Frankland Brücke überqueren Sie die Tampa Bay und erreichen St. Petersburg. Die charmante Stadt begeistert mit einer lebendigen Kulturszene: Besuchen Sie das weltbekannte Dalí Museum, die Chihuly Collections sowie das sehr informative The James Museum of Western & Wildlife Art und den St. Pete Pier. 1 Nacht im The Vinoy Resort & Golf Club o.ä.

4-5 . Tag St. Pete Beach (ca. 15 km) Nur eine kurze Autofahrt bringt Sie zu den traumhaften Stränden der Region. Diese sind jedes Jahr unter den Top 10 der besten Strände der USA zu finden. 2 Nächte im The DonCesar o.ä.

6-7 . Tag Longboat Key (ca. 70 km) Weiter geht es Richtung Süden über die malerische Anna Maria Island, ein idyllisches Inselparadies mit charmanten Boutiquen, Cafés und traumhaften Fotomotiven. Ein kultureller Höhepunkt erwartet Sie in Sarasota, wo das renommierte Ringling Museum of Art sowie elegante Galerien und historische Gebäude zu inspirierenden Entdeckungen einladen. Auf dem Weg nach Longboat Key bieten die Strände von Siesta Key und Lido Key Gelegenheit für einen erholsamen Strandspaziergang oder ein exklusives Picknick mit Blick auf das glitzernde Meer. In Longboat Key angekommen, geniessen Sie die Ruhe und Eleganz eleganter Resorts, stilvolle Strandspaziergänge und die perfekte Balance aus Luxus, Entspannung und karibischem Flair. 2 Nächte im Zota Beach Resort o.ä.

8-9 . Tag Naples (ca. 210 km) Machen Sie einen Halt in Fort Myers und besuchen Sie die ehemaligen Ferienhäuser der Erfinder und Pioniere Thomas Edison und Henry Ford und heutigem Museum. Naples besticht durch seine luxuriöse Atmosphäre, eleganten Boutiquen und exklusiven Restaurants entlang der Palmen gesäumten Strassen der Innenstadt. Besuchen Sie das Naples Art Museum, flanieren Sie durch die Galerien und geniessen Sie spektakuläre Sonnenuntergänge am Golf von Mexiko. 2 Nächte im LaPlaya Beach & Golf Resort o.ä.

10-11 . Tag Miami Beach (ca. 190 km) Heute erwartet Sie eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise durch Südflorida. Auf dem Tamiami Trail fahren Sie vorbei am kleinsten Postgebäude der USA. Kunstliebhaber sollten der beeindruckenden Clyde Butcher Gallery einen Besuch abstatten, in der spektakuläre Schwarz-Weiss-Fotografien der unberührten Natur Floridas begeistern. Ein unvergessliches Abenteuer erleben Sie bei einer Propellerboot-Tour durch die Everglades mit den Miccosukee, wo Sie die faszinierende Flora und Fauna hautnah erleben. Geniessen Sie nach diesen Highlights eine Auszeit am Strand von Miami Beach. 2 Nächte im The Palms Hotel & Spa o.ä.

12-14 . Tag Exuma Islands (Bahamas) Vom Miami fliegen Sie in etwas mehr als einer Stunde in das Inselparadies der Exumas. Hier erwarten Sie traumhafte Strände, türkisfarbenes Wasser und die bahamaische Lebensfreude. Ein Tagesausflug bringt Sie am 13. Tag Ihrer Reise zu den Highlights der Inselkette. Hierzu gehört ein Bad im Meer mit den Nurse Sharks auf Compass Cay, ein Besuch bei den Leguanen auf Leaf Cay, Schnorchelmöglichkeit sowie natürlich der Besuch bei den schwimmenden Schweinen von Big Majors Cay. 3 Nächte im Paradise Bay o.ä.

15 . Tag Miami Rückflug nach Miami. Geniessen Sie das kulturelle Angebot, wie zum Beispiel das Wynwood Quartier mit seinen Wandmalereien, die vielen Museen und Galerien in Downtown Miami sowie Little Havanna. 1 Nacht im InterContinental Miami o.ä.

16 . Tag Rück- oder Weiterreise