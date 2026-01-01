Beaches & Music ab Tampa

1-2 . Tag Tampa Individuelle Anreise nach Tampa. Übernahme des Mietwagens und Fahrt in die Stadt. Entdecken Sie Kunst- und Kultureinrichtungen sowie die vielen kulinarischen Highlights. Sie übernachten im historischen Stadtviertel Ybor City. 1 Nacht im Hotel Haya o.ä.

3 . Tag Crystal River (ca. 130 km) Heute geht es weiter nach Crystal River. Die warmen Flüsse und Bäche im gleichnamigen Naturschutzgebiet sind ein beliebtes Winterquartier der in Florida beheimateten Manatees (Seekühe). Sichtungen ausserhalb der Wintersaison sind selten. Wir empfehlen Ihnen dennoch eine gemütliche Boots- oder Schnorcheltour in den kristallklaren Gewässern. 1 Nacht in der Paddletail Waterfront Lodge o.ä.

4 . Tag Tallahassee (ca. 265 km) Schon fast an der Grenze zu Georgia befindet sich Tallahassee, die Hauptstadt Floridas. Die beschauliche Kleinstadt mit Südstaaten-Charme hat einiges zu bieten, z. B. das alte und neue Kapitol, den Railroad Square Art District, das Tallahassee Museum und den Cascades Park mit über 70 Wasserfontänen. 1 Nacht im Holiday Inn Tallahassee E Capitol o.ä.

5-6 . Tag Panama City Beach (ca. 170 km) Südlich von Tallahassee liegt das St Mark National Wildlife Refuge mit seiner vielfältigen Flora und Fauna sowie einem Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert. Weiter geht es westwärts, wobei sich ein Abstecher zur St. George Island lohnt. Der Weg über die ca. 6.4 km lange Brücke auf die Barriereinsel mit ihren Stelzenhäusern und den weissen, oft menschenleeren Sandstränden ist eindrücklich. Panama City Beach ist mit seinen endlos langen Stränden und seiner Fülle an Aktivitäten ein Juwel für Sonnenanbeter und Wassersportler. Wer anstelle von Stadtstränden die Natur sucht, wird im St. Andrews State Park fündig. Gegen Abend sind ein Bummel durch den Pier Park und der Sonnenuntergang vom Pier aus besonders schön. 2 Nächte im Holiday Inn Resort o.ä.

7-8 . Tag Pensacola Beach (ca. 210 km) Die Panoramastrasse 30A führt Sie an die Smaragdküste Floridas. Das tiefgrüne, fast fluoreszierende Wasser bildet einen herrlichen Kontrast zu den strahlend weissen Stränden. Unterwegs lohnen kleine Bilderbuch-Ortschaften und die weltweit nur selten vorkommenden Dünenseen. Auf einer Bootstour haben Sie gute Chancen Delfine zu beobachten. 2 Nächte im SpringHill Suites Pensacola Beach o.ä.

9-10 . Tag Gulf Shores (ca. 70 km) Pensacola hat eine aktive Militärbasis, auf welcher auch die Fliegerstaffel «Blue Angels» ausgebildet wird. Besuchen Sie das National Naval Aviation Museum, eines der grössten Luftfahrtmuseen der Welt. Entlang der Küstenstrasse erreichen Sie die Grenze zu Alabama. Ein Stopp in der bekannten «Flora-Bama» Bar darf nicht fehlen! Geniessen Sie nochmals die traumhaften Strände der Region. Das herrlich gelegene Fort Morgan und das Bon Secure Wildlife Refuge, unter anderem Heimat der winzigen, vom Aussterben bedrohten Alabama-Küstenmaus, sollten Sie dabei nicht auslassen. 2 Nächte in der Lodge at Gulf State Park o.ä.

11 . Tag Mobile (ca. 90 km) Nach kurzer Fahrt erreichen Sie Mobile. Die Stadt ist stolz auf ihre Mardi Gras-Tradition. Auch wenn New Orleans bekannt dafür ist, Mobiles Karneval ist um einiges älter. Zudem liegt hier das ehemalige Schlachtschiff «USS Alabama», das Sie besichtigen können. 1 Nacht im Holiday Inn Downtown Historic District o.ä.

12-13 . Tag New Orleans (ca. 235 km) Weiter geht es nach New Orleans. Hier vergeht kaum ein Tag, an dem kein Festival, keine Parade und keine Party stattfindet. Bummeln Sie durch das French Quarter, nehmen Sie die historische Strassenbahn in den schönen Garden District und machen Sie eine Jazz-Rundfahrt mit dem Schaufelraddampfer «Natchez». Abends sollten Sie sich den Besuch einer Jazz-Bar nicht entgehen lassen. 2 Nächte im Hyatt Centric French Quarter o.ä.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise