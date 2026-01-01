1 . Tag Willkommen in Tampa! Individuelle Anreise nach Tampa. Die Stadt liegt an der schönen Tampa Bay an der Westküste Floridas und das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Region. Tampa verbindet moderne Urbanität, kulturelle Vielfalt und historische Wurzeln in einzigartiger Weise. Gegründet wurde Tampa im 19. Jahrhundert. Heute besticht Tampa durch eine lebendige Kulturszene, Museen, Theater, Sportveranstaltungen und Festivals, die das Erbe der Stadt und die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegeln. Historische Viertel, moderne Skyline und die Küstenlage machen Tampa zu einem attraktiven Reiseziel für Kultur-, Kulinarik- und Strandliebhaber gleichermassen. 4 Nächte im Hotel Haya o.ä.

2 . Tag Geschichte und Kultur Tampa verbindet auf einzigartige Weise historisches Erbe, moderne Kultur und kreative Stadtviertel. Im Ybor City Historic District spürt man das kubanische Erbe der Stadt: Alte Zigarrenmanufakturen, bunte Fassaden und beeindruckende Street Art erzählen von der lebendigen Geschichte der Einwanderergemeinschaften. Das Tampa Bay History Center bietet eine moderne, interaktive Ausstellung über Piraten, Einwanderer und die historische Entwicklung Floridas, während das Henry B. Plant Museum, ein prachtvolles Hotel aus der Gilded Age, das Leben und den Luxus vergangener Zeiten eindrucksvoll vermittelt. Für Familien und Kinder ist das Glazer Children’s Museum ein Highlight: Kreative Ausstellungen laden zum Spielen, Entdecken und Lernen ein. Kunstliebhaber kommen im Tampa Museum of Art auf ihre Kosten: Zeitgenössische Werke, wechselnde Ausstellungen und die moderne Architektur direkt am Riverwalk machen den Besuch zu einem kulturellen Erlebnis. Tampa zeigt so, wie Geschichte, Kultur und kreatives Stadtleben harmonisch ineinandergreifen.

3 . Tag Kulinarik pur Die Stadt ist ein wahres Paradies für Feinschmecker und verbindet regional geprägte Küche, internationale Einflüsse und kreative Konzepte. Direkt am Riverwalk lockt «Armature Works», ein trendiger Food Hall-Komplex, mit regionalen Spezialitäten, Craft Beer und Live-Musik – ideal für einen entspannten Mittag oder Abend mit Blick aufs Wasser. Das historische Ybor City verführt mit kubanischem Flair, authentischen Tapasbars, Cafés und dem legendären «Columbia Restaurant», Floridas ältestem Restaurant, das seit über 100 Jahren kulinarische Tradition lebt. Kreative Streetfood-Stände und moderne Drinks gibt es an Sparkman Wharf, wo man bei entspannter Atmosphäre die Hafenblicke geniessen kann. Für Gourmets bietet Tampa Fine Dining auf höchstem Niveau, darunter Michelin-Stern-Restaurants wie «Rocca» und das elegante «Lilac» im The Tampa EDITION, die mit innovativen Gerichten und erlesenen Zutaten beeindrucken.

4 . Tag Sport und Unterhaltung Tampa ist ein idealer Ort für Sportbegeisterte und bietet eine Vielzahl an professionellen Events und Outdoor-Aktivitäten. Eishockeyfans können die «Tampa Bay Lightning» in der modernen Arena direkt am Riverwalk live erleben, während Football-Fans die «Tampa Bay Buccaneers» auf dem Feld der NFL verfolgen. Auch Baseballfans kommen auf ihre Kosten: Die «Tampa Bay Rays» begeistern in der MLB, und im Frühling trainieren hier sogar die New York Yankees, was zusätzliche Möglichkeiten für spannende Spiele bietet. Für Wassersportler und Naturliebhaber ist der Hillsborough River ein ideales Revier: Kanu- und Kajaktouren oder Stand-Up-Paddling (SUP) bieten aktive Erholung und zugleich die Möglichkeit, die Stadt aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Bush Gardens Tampa vereint spannende Achterbahnen, tierische Begegnungen und thematische Erlebniswelten auf einzigartige Weise. Exotische Tiere, aufregende Bahnen und Shows voller Action und Unterhaltung erwarten Sie. Ideal für Familien, Adrenalinjunkies und alle, die Abenteuer lieben.

5 . Tag Rück oder Weiterreise Unser Tipp: Port Tampa Bay liegt zentral im Stadtzentrum und ist somit ein idealer Ausgangspunkt für Kreuzfahrten in die Westkaribik. Machen Sie Ihren Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis und kombinieren Sie Ihren Aufenthalt in Tampa mit einer Seereise. Kultur, Kulinarik und Unterhaltung ist garantiert.