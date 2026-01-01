1-2 . Tag Fort Lauderdale Individuelle Anreise nach Miami, Übernahme des Mietwagens und kurze Fahrt nach Fort Lauderdale. Die Stadt wird auch das Venedig Floridas genannt. An kaum einem anderen Ort reihen sich die Jachten und Villen entlang der Kanäle in ähnlicher Weise aneinander. 2 Nächte im B Ocean Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach Resort o.ä. (Kat. Superior)

3 . Tag Vero Beach (ca. 200 km) Fahren Sie entlang der Küstenstrasse A1A nach Norden, vorbei an exklusiven Orten wie Boca Raton, Palm Beach oder Jupiter. 1 Nacht im Costa d’Este Beach Resort & Spa o.ä. (Kat. Standard & Superior)

4 . Tag St. Augustine (ca. 290 km) Erfahren Sie mehr über das Weltraum-Programm der NASA im Kennedy Space Center. Danach erreichen Sie St. Augustine, die älteste Stadt der USA. 1 Nacht im Hilton Garden Inn Historic District o.ä. (Kat. Standard) oder im Casa Monica Resort & Spa o.ä. (Kat. Superior)

5 . Tag Crystal River (ca. 200 km) Der Weg führt Sie vorbei an Orangen-Plantagen und den bekannten Quellen. Die warmen Flüsse im Naturschutzgebiet sind in den Wintermonaten ein beliebtes Winterquartier der in Florida beheimateten Manatees (Seekühe). Machen Sie eine Schnorcheltour zu den zahmen Riesen. 1 Nacht im Hampton Inn o.ä. (Kat. Standard) oder in der Paddletail Waterfront Lodge o.ä. (Kat. Superior)

6-7 . Tag Orlando (ca. 140 km) Ob Sie sich für die Walt Disney World, die Universal Studios oder eine weitere der vielzähligen Attraktionen entscheiden: Spass und Unterhaltung sind in Orlando garantiert. Aber auch Golfliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. 2 Nächte im Hyatt Place Lake Buena Vista o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Regency Orlando o.ä. (Kat. Superior)

8 . Tag Tampa (ca. 140 km) Die Stadt Tampa ist ein kleines Juwel mit hoher Lebensqualität. Sie bietet viel an Geschichte, Kunst, Kultur, Unterhaltung und Kulinarik. 1 Nacht im Hotel Haya o.ä. (Kat. Standard) oder im Epicurean Hotel o.ä. (Kat. Superior)

9 . Tag St. Pete Beach (ca. 50 km) Über die Howard Frankland Brücke überqueren Sie die Tampa Bay nach St. Petersburg. Hier finden Sie zahlreiche erstklassige Museen. Danach erreichen Sie die traumhaften Strände der Region. 1 Nacht im Hilton Garden Inn St. Pete Beach o.ä. (Kat. Standard) oder im The Don CeSar o.ä. (Kat. Superior)

10 . Tag Fort Myers Beach (182 km) In Fort Myers liegen die Residenzen der Erfinder und Pioniere Thomas Edison und Henry Ford. Besuchen Sie die Häuser und lernen Sie mehr über deren eindrückliches Leben. Lassen Sie den Tag am Strand ausklingen. 1 Nacht im Margaritaville Beach Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im Pink Shell Beach Resort o.ä. (Kat. Superior)

11 . Tag Naples (ca. 70 km) Bevor Sie weiter nach Süden fahren, empfiehlt sich ein Ausflug nach Sanibel Island. Die Insel ist bekannt für ihre Muschelstrände. Weiterfahrt nach Naples. 1 Nacht im The Capri Inn o.ä. (Kat. Standard) oder im Inn on Fifth (Kat. Superior)

12-13 . Tag Key West (ca. 480 km) Quer durch die Südspitze Floridas führt Sie die Fahrt entlang des Everglades Nationalparks. Ein Halt bei einer Alligatoren-Farm und die Fahrt mit einem Propellerboot lohnen sich. Der «Overseas Highway» führt Sie über zahlreiche Brücken und Inseln nach Key West. 2 Nächte im Blue Flamingo Resort o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Centric Key West Resort o.ä. (Kat. Superior)

14 . Tag Key Largo (ca. 160 km) Machen Sie sich auf den Weg zurück über die insgesamt 42 Brücken nach Key Largo. Hier befindet sich vorgelagert der John Pennekamp Coral Reef State Park. 1 Nacht im Holiday Inn o.ä. (Kat. Standard) oder im Playa Largo Resort & Spa o.ä. (Kat. Superior)

15-16 . Tag Miami Beach (ca. 115 km) Key Biscayne mit dem Bill Baggs Cape Florida State Park ist auf dem Weg nach Miami Beach einen Besuch wert. Geniessen Sie dann den Strand und das Flair Miamis. 2 Nächte im Balfour Miami Beach o.ä. (Kat. Standard) oder im The Palms Hotel & Spa o.ä. (Kat. Superior)

17 . Tag Rück- oder Weiterreise