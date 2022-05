San Diego Reisen

San Diego ist der perfekte Mix aus Strandleben und Grossstadtflair. Wenn Reisende vom wahren Südkalifornien träumen, dann denken sie an San Diego. Entdecken Sie 100 trendige Stadtteile, probieren Sie die kulinarischen Spezialitäten der Cali-Baja-Küche, trinken Sie ein Bier in einer der über 130 Brauereien oder tauchen Sie ab in die lebendige Kunst- und Kulturszene. Werden Sie aktiv oder relaxen Sie einfach an einem der 33 Strände San Diegos an der Pazifikküste. Geniessen Sie die natürliche Schönheit und die faszinierenden Aussichten vom Cabrillo National Monument und dem Naturschutzgebiet Torrey Pines. Besuchen Sie unbedingt auch den Balboa Park, einen der grössten kulturellen Stadtparks in den USA und Heimat des berühmten San Diego Zoos. Nachtaktiv? Das Gaslamp Quarter ist eines der angesagtesten Klub- und Kneipenviertel der amerikanischen Westküste. In San Diego finden Sie nicht nur lange paradiesische Strände, sondern auch das ganze Jahr hindurch ein fast perfektes Klima. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Hotels – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!