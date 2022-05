San Diego Reisen

San Diego nennt sich selbst "America's Finest City". Seine Lebensfreude und sein sonniges Antlitz dringen bis zu den Menschen durch, denen man jeden Tag auf der Strasse begegnet. Es fühlt sich an wie eine Ansammlung von Dörfern, jedes mit seiner eigenen Persönlichkeit, und doch ist San Diego die achtgrösste Stadt der USA. Und trotzdem werden Sie keinen entspannteren Ort erleben. San Diego strotzt nur so vor weltberühmten Attraktionen für die ganze Familie, darunter der Zoo, die Museen des Balboa Park, ein lebendiges Downtown, mehr als 60 Strände und das perfekteste Wetter in den Vereinigten Staaten. Erfahren Sie mehr über diese besondere Grossstadt von unseren USA Reisespezialisten. Kontaktieren Sie uns!